Грузія у жодний спосіб не допомагатиме Росії, – голова парламенту країни

Після візиту до зруйнованих міст Київської області питання санкцій – чіткі та зрозумілі для Грузії.

Про це заявив голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі після візиту разом із головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком до зруйнованих міст Київщини, йдеться на сайті ВРУ.

«Ми чітко розуміємо, де ми перебуваємо, по який бік, і для себе чітко розуміємо, що – по один бік з Україною, з Європейським Союзом, а також з усім світом», – зауважив спікер Парламенту Грузії.

Він додав, що питання, які стосуються санкцій, чіткі та зрозумілі.

“Чи допомагатиме Грузія Росії, чи підтримуватиме санкції, чи буде вона тою країною, яка допоможе Росії уникати санкцій, – для нас це чітко зрозуміло – Грузія не допомагатиме Росії у жодний спосіб”, – сказав Папуашвілі.

“Для нас дуже зрозуміло, де ми перебуваємо, ще з 2008 року — відтоді, як у нас була така сама ситуація”, – зазначив він.

Очільник Парламенту Грузії також запевнив, що саме після таких особистих зустрічей, як сьогодні із Головою Верховної Ради України, “усе кінцево з’ясувалося” – “ми стоїмо пліч-о-пліч одне з одним і це найважливіше”.

Нагадаємо, раніше Стефанчук дорікнув Папуашвілі за його слова про "недоречність" відвідати Бучу та Ірпінь Київської області, де триває фіксація злочинів та звірств російських військових.

Як повідомлялося, спікер ВРУ запросив очільників парламентів усього світу приїхати до визволеної від російських загарбників Київської області, щоб на власні очі побачити наслідки "русского мира".