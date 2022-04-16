Україна хотіла б сама розпоряджатися коштами, які збирають на нашу підтримку, – Зеленський

Якщо гроші виділяються на наших людей, то вони повинні заходити в нашу державу, переконаний президент.

Україна хоче, щоб кошти, які збирають у світі на її підтримку, потрапляли в Україну.

Про це заявив в інтерв’ю українським онлайн-медіа президент Володимир Зеленський.

«Окремі країни виділяють гроші, є навіть певні акції. Я вважаю, що це не дуже чесно. Я попереджав: якщо гроші виділяються на наших людей, то вони повинні заходити в нашу державу. А наша держава повинна перераховувати кошти людям, які є в нашій державі або стали біженцями. Це справедливо, – заявив він. – Бо збирають гроші «під нас» у світі, а потім ці гроші сюди навіть не заходять».

Нагадаємо, міжнародна ініціатива Stand up for Ukraine за два тижні зібрала вже понад $10 млрд для підтримки українських біженців.