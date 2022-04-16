Росіяни зірвали евакуацію з Лисичанська, із Сєвєродонецька врятовано 42 особи, – голова Луганської ОВА

Росіяни зірвали евакуацію з Лисичанська, із Сєвєродонецька врятовано 42 особи. Загалом із Луганської області у суботу, 16 квітня, вдалося вивезти понад 70 мирних мешканців.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

Він розповів, що під час "режиму тиші" російська армія відкрила вогонь по центру Лисичанська.

"Звісно, місцеві жителі вирішили залишитися в цей час в підвалах. Евакуацію було фактично зірвано, бо вдалося вивезти лише одну людину", – зазначив голова Луганської ОВА.

Гайдай заявив, що сьогодні таки вдалося убезпечили ще 42 мешканців Сєвєродонецька, 11 – Рубіжного, 14 – Кремінної. Шестеро людей виїхали з Попасної.

"До речі, у новому місці збору по вул. Щербакова, 1-а, організоване сховище на час обстрілів та харчування", – додав він.

Раніше повідомляли, що російські війська знову обстріляли Лисичанський нафтопереробний і гатять по житлових кварталах.