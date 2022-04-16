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У Запорізькій області внаслідок обстрілу росіян постраждала 12-річна дитина

Дуже інтенсивні обстріли відбувалися й по місту Гуляйполе.

У Запорізькій області внаслідок обстрілу росіян постраждала 12-річна дитина
Фото: Офіс генпрокурора в Facebook

У Запорізькій області в Пологах унаслідок обстрілу російськими загарбниками постраждала 12-річна дитина, а в Гуляйполі окупанти застосували "гради" і фосфорні бомби.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram.

Зокрема, як заявив голова Пологівської районної державної адміністрації Артур Крупський, сьогодні вночі рашистами були обстріляні мирні житлові квартал у місті Пологи.

"Серед постраждалих - 12-річна дитина, яку терміново прооперували", - повідомили у ОВА.

"Дуже інтенсивні обстріли відбувалися й по місту Гуляйполе, по якому гатили більше 5 годин із різнокаліберної зброї, у тому числі і з "градів". Точилися бої в передмісті Оріхова. Наразі уточнюються втрати серед населення та інфраструктури. Наші війська дають відсіч", - йдеться в повідомленні.

За словами Сергія Ярмака, голови Гуляйпільської міської громади, у місті понівечені житлові будинки, об'єкти соціальної сфери.

За підтримки волонтерів та обласної військової адміністрації у Гуляйполі продовжують видавати гуманітарну допомогу. У першу чергу продукти харчування, які можна тривалий час зберігати (крупи, макарони, консерви, олія), бо на території громади вже понад місяць відсутнє електропостачання, а частина громади без газу. За допомогою генераторів підтримують роботу мобільного зв'язку та лікарню. Щоденно жителі громади мають можливість евакуюватися.

Нагадаємо, що сотні людей були викрадені ворогом у Запорізькій області з початку війни. Серед них – посадовці, політики, журналісти, освітяни. 

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