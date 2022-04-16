Загальні втрати ворога за ніч 16 квітня склали на півдні 14 людей і 4 одиниці техніки.

Зважаючи на перебування в акваторії Чорного моря угруповання російських військових кораблів, озброєних крилатими ракетами, рівень загрози ракетних ударів залишається високим.

Про це повідомляє пресслужба оперативного командування "Південь".

"На Миколаївщині та Херсонщині противник продовжує заходи з відновлення боєздатності, намагається поповнити запаси та обладнати позиції. Вочевидь, противник активізує бойові дії та намагатиметься відновити наступ з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області. Але наші сили готують адекватну відповідь", - йдеться в повідомленні.

Протягом ночі ворог обстрілював наші позиції та населені пункти, використовуючи танки, БМП та артилерію. Ракетними ударами уражено різні об’єкти інфраструктури Кіровоградської та Миколаївської областей. Загальні втрати ворога тільки за цю ніч склали 14 рашистів і 4 одиниці техніки.

Нагадаємо, що Херсонська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення місцевим мешканцем державної зради. Він здійснював коригування ворожого вогню.

Також уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що в Херсоні російські окупанти продовжують викрадати людей, які не згодні з окупацією. Для цього вони створили аналог донецької катівні "Ізоляція".