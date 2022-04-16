Депутати ОПЗЖ причетні до зриву евакуації з Маріуполя, - міськрада

Автобуси розстріляли в депо один за одним.

Депутати місцевої фракції ОПЗЖ причетні до зриву евакуації мирного населення з Маріуполя. Вони допомогли окупантам знищити весь транспорт для порятунку людей.

Про це повідомив директор департаменту транспорту та зв'язку міськради Василь Клат, інформує пресслужба відомства.

За його словами, після 2 березня розпочалися сильні обстріли. Було зупинено весь транспорт і розпочато підготовку автобусів до евакуації людей. Але російська сторона не дала режиму тиші. А потім автобуси розстріляли в депо один за одним.

Нагадаємо, що російські війська 18 квітня хочуть закрити Маріуполь на в’їзд і виїзд, на тиждень заборонити пересування цивільним, щоб провести фільтрацію всіх чоловіків.

15 квітня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з керівниками силового блоку з приводу Маріуполю.

А командир 36 окремої бригади морської піхоти, майор Сергій Волина закликав владу деблокувати Маріуполь якнайшвидше або військовим, або політичним шляхом.