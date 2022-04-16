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За минулу добу на Миколаївщині окупанти поранили 39 людей

Одна з ракет прилетіла на територію онкологічної лікарні.

За минулу добу на Миколаївщині окупанти поранили 39 людей
Фото: Ганна Замазєєва/Телеграм

За добу, 15 квітня, на Миколаївщині окупанти поранили 39 людей. Більшість з них – цивільні. На щастя, дітей серед постраждалих немає.

Про це повідомила у Телеграм голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

Окупанти обстрілювали житлові квартали Миколаєва, в яких немає військових об'єктів. Одна з ракет прилетіла на територію Миколаївської обласної онкологічної лікарні.

16 квітня окупанти продовжують завдавати ударів. Усіх постраждалих доставили до медичних закладів міста. Вони отримують необхідну допомогу. Зранку в миколаївських лікарнях перебуває 302 людини, що постраждали від атак російських окупантів.

Нагадаємо, що 15 квітня російські військові влучили в Миколаєві у віділення "Нової пошти". Постраждали троє людей.

Також росіяни обстріляли в Миколаєві церкву та інші цивільні обʼєкти. Обстріл вівся забороненими касетними боєприпасами. 

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