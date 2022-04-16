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У Лисичанську сталася пожежа на ринку після обстрілу окупантів

Керівник ОВА закликав усіх негайно залишити базар.

У Лисичанську сталася пожежа на ринку після обстрілу окупантів
Фото: Скрін з відео

Після ранкового обстрілу у суботу, 16 квітня, в одному з районів Лисичанська сталося займання на місцевому базарі.

Про це повідомив у Facebook керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Негайно покинути Лисичанський базар! Після ранкового обстрілу в одному з районів Лисичанська сталося займання на місцевому базарі. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - зазначив він.

За його словами, подібна ситуація була зранку у Сєверодонецьку.

"Це означає, що орки "відпрацьовують" місця, де можливе скупчення людей. Всім перебувати в укриттях!", - додає очільник регіону. 

Нагадаємо, що 15 квітня у Лисичанську, внаслідок обстрілу російських військ, загинув волонтер. Його дружина у важкому стані в реанімації. 

За інформацією Генштабу, росіяни облаштовують у школах Луганщини польові шпиталі.

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