Командир морпіхів закликав терміново деблокувати Маріуполь
Командир морпіхів закликав терміново деблокувати Маріуполь
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
"Помилились чорти маршрутом": 10-та гірсько-штурмова бригада показала знищену техніку окупантів
"Помилились чорти маршрутом": 10-та гірсько-штурмова бригада показала знищену техніку окупантів
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
У Києві вночі було чутно потужні вибухи, – інформація від киян
У Києві вночі було чутно потужні вибухи, – інформація від киян
Росія вночі знову обстріляла Київ та околиці міста
Росія вночі знову обстріляла Київ та околиці міста
РФ уперше нанесла по Маріуполю бомбові удари дальніми бомбардувальниками Ту-22Н3, – Мотузяник
РФ уперше нанесла по Маріуполю бомбові удари дальніми бомбардувальниками Ту-22Н3, – Мотузяник
Сьогодні Росія завдала трьох ракетних ударів по Київській області
Сьогодні Росія завдала трьох ракетних ударів по Київській області
ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти хочуть закрити Маріуполь, щоб провести фільтрацію усіх чоловіків

Від 5 до 10% чоловіків не проходять фільтрацію і після цього вивозяться в Докучаєвськ та Донецьк.

Окупанти хочуть закрити Маріуполь, щоб провести фільтрацію усіх чоловіків
Фото: EPA/UPG

Російські війська 18 квітня хочуть закрити Маріуполь на в’їзд і виїзд, на тиждень заборонити пересування цивільним, щоб провести фільтрацію усіх чоловіків. 

Частину з них хочуть мобілізувати, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, чоловіків вивезуть в Новоазовськ, звідки частину відправлять до російського окупаційного корпусу, а іншу частину — на розчистку завалів. На декого може чекати арешт.

"Процедура фільтрації набрала максимальних обертів. В фільтраційних таборах та пунктах сто відсотків чоловіків після знущань (допит, перевірка гаджетів, огляд тіла) розділяють з іншими і проводять окремі допити, включаючи інсціювання розстрілу. Загалом можна говорити про те, що від 5 до 10 відсотків не проходить фільтрацію і після цього вивозяться в Докучаєвськ та Донецьк. Подальша доля на разі не відома", - написав Андрющенко.

За його словами, окупанти збираються залишити в місті виключно жінок та чоловіків для обслуговування поточних потреб. 

"Ми пов’язуємо це з неможливістю утримувати в місті цивільне населення навіть в мінімально придатних для життях умовах", - додав радник мера.

Нагадаємо, що 15 квітня президент України Володимир Зеленський провів зустріч с керівниками силового блоку по Маріуполю.

А командир 36-ї окремої бригади морської піхоти, майор Сергій Волина закликав владу провести деблокаду Маріуполя в найкоротші терміни або військовим, або політичним шляхом.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також