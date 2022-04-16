Окупанти хочуть закрити Маріуполь, щоб провести фільтрацію усіх чоловіків

Російські війська 18 квітня хочуть закрити Маріуполь на в’їзд і виїзд, на тиждень заборонити пересування цивільним, щоб провести фільтрацію усіх чоловіків.
Частину з них хочуть мобілізувати, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, чоловіків вивезуть в Новоазовськ, звідки частину відправлять до російського окупаційного корпусу, а іншу частину — на розчистку завалів. На декого може чекати арешт.
"Процедура фільтрації набрала максимальних обертів. В фільтраційних таборах та пунктах сто відсотків чоловіків після знущань (допит, перевірка гаджетів, огляд тіла) розділяють з іншими і проводять окремі допити, включаючи інсціювання розстрілу. Загалом можна говорити про те, що від 5 до 10 відсотків не проходить фільтрацію і після цього вивозяться в Докучаєвськ та Донецьк. Подальша доля на разі не відома", - написав Андрющенко.
За його словами, окупанти збираються залишити в місті виключно жінок та чоловіків для обслуговування поточних потреб.
"Ми пов’язуємо це з неможливістю утримувати в місті цивільне населення навіть в мінімально придатних для життях умовах", - додав радник мера.
Нагадаємо, що 15 квітня президент України Володимир Зеленський провів зустріч с керівниками силового блоку по Маріуполю.
А командир 36-ї окремої бригади морської піхоти, майор Сергій Волина закликав владу провести деблокаду Маріуполя в найкоротші терміни або військовим, або політичним шляхом.