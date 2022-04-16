Окупанти хочуть закрити Маріуполь, щоб провести фільтрацію усіх чоловіків

Від 5 до 10% чоловіків не проходять фільтрацію і після цього вивозяться в Докучаєвськ та Донецьк.

Російські війська 18 квітня хочуть закрити Маріуполь на в’їзд і виїзд, на тиждень заборонити пересування цивільним, щоб провести фільтрацію усіх чоловіків.

Частину з них хочуть мобілізувати, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, чоловіків вивезуть в Новоазовськ, звідки частину відправлять до російського окупаційного корпусу, а іншу частину — на розчистку завалів. На декого може чекати арешт.

"Процедура фільтрації набрала максимальних обертів. В фільтраційних таборах та пунктах сто відсотків чоловіків після знущань (допит, перевірка гаджетів, огляд тіла) розділяють з іншими і проводять окремі допити, включаючи інсціювання розстрілу. Загалом можна говорити про те, що від 5 до 10 відсотків не проходить фільтрацію і після цього вивозяться в Докучаєвськ та Донецьк. Подальша доля на разі не відома", - написав Андрющенко.

За його словами, окупанти збираються залишити в місті виключно жінок та чоловіків для обслуговування поточних потреб.

"Ми пов’язуємо це з неможливістю утримувати в місті цивільне населення навіть в мінімально придатних для життях умовах", - додав радник мера.

Нагадаємо, що 15 квітня президент України Володимир Зеленський провів зустріч с керівниками силового блоку по Маріуполю.

А командир 36-ї окремої бригади морської піхоти, майор Сергій Волина закликав владу провести деблокаду Маріуполя в найкоротші терміни або військовим, або політичним шляхом.