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Командир морпіхів закликав терміново деблокувати Маріуполь

Ситуація є критичною. Маріуполь може врятувати або термінова військова операція, або політичне рішення.

Командир морпіхів закликав терміново деблокувати Маріуполь
майор Сергій Волина
Фото: скрін відео

Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти, майор Сергій Волина закликає владу провести деблокаду Маріуполя в найкоротші терміни або військовим, або політичним шляхом.

Про це повідомляє УП.

За словами Волини, станом на ранок 15 квітня захисники Маріуполя ведуть запеклі бої, противник агресивно наступає. Ситуація є критичною.

На думку Волини, Маріуполь може врятувати або термінова військова операція, або політичне рішення.

Командир морпіхів упевнений, що сьогодні ще можлива деблокада Маріуполя.

За його словами, "це можливо і необхідно провести в найкоротші терміни, залучити досвідчених командирів та необхідні засоби".

Напередодні ввечері заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар (Калина) розповів про понад 2 тисячі знищених окупантів та ворожу техніку в Маріуполі. За його словами, українські військові "борються під постійним ворожим вогнем з танків, артилерії, авіаційними ударами, іншими засобами вогневого ураження. І це все робиться в повному оточені та без належної підтримки".

Капітан зазначив, що захисникам Маріуполя "прикро слухати припущення, що деблокада неможлива, що ми отримали підкріплення, в той час коли нас стає менше".

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