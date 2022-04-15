85% тіл загиблих у Бучі – з отворами від куль. Їх убивали усвідомлено, – міський голова

У 85% убитих у Бучі, чиї тіла вже дістали з братських могил, є кульові поранення. Це свідчить про умисне вбивство, а не випадкову загибель.
Про це заявив міський голова Бучі Анатолій Федорук, інформує ZN.ua.
"Практично 85% усіх тіл, які ми піднімаємо з братських могил чи індивідуальних поховань на городах, у парках, скверах, дворах – з отворами від кулі. Тобто усвідомлене умисне вбивство сталося в Бучі", – розповів Федорук в етері національного телемарафону.
Роботи з ексгумації тіл із братської могили на території храму Святого Апостола Андрія Первозваного планують завершити сьогодні, 15 квітня.
"Завершуватимемо цю роботу: піднімемо тіла і відправимо в морги, щоб проводити вже відповідні процедури, а родичі могли отримати тіла загиблих і поховати їх так, як це має бути", – наголосив Федорук.
За місяць окупації Бучі росіяни також встигли пошкодити понад 1 тисячу житлових об'єктів, включно з приватними будинками та багатоповерхівками. Рівень руйнування внаслідок влучення ворожих снарядів у всіх різний.
За словами Федорука, панельні будинки, в які поцілили снаряди, оглянули фахівці провідного київського інституту. Говорити про те, що вони підлягають відновленню, поки що зарано.
Раніше міський голова повідомив, що із 403 тіл мирних мешканців, убитих російськими військами за час окупації, змогли ідентифікувати 167 осіб. Наразі триває процес упізнання людей їхніми родичами та близькими.