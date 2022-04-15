85% тіл загиблих у Бучі – з отворами від куль. Їх убивали усвідомлено, – міський голова

Роботи з ексгумації тіл із братської могили на території храму Андрія Первозваного планують завершити сьогодні, 15 квітня.

У 85% убитих у Бучі, чиї тіла вже дістали з братських могил, є кульові поранення. Це свідчить про умисне вбивство, а не випадкову загибель.

Про це заявив міський голова Бучі Анатолій Федорук, інформує ZN.ua.

"Практично 85% усіх тіл, які ми піднімаємо з братських могил чи індивідуальних поховань на городах, у парках, скверах, дворах – з отворами від кулі. Тобто усвідомлене умисне вбивство сталося в Бучі", – розповів Федорук в етері національного телемарафону.

Роботи з ексгумації тіл із братської могили на території храму Святого Апостола Андрія Первозваного планують завершити сьогодні, 15 квітня.

"Завершуватимемо цю роботу: піднімемо тіла і відправимо в морги, щоб проводити вже відповідні процедури, а родичі могли отримати тіла загиблих і поховати їх так, як це має бути", – наголосив Федорук.

За місяць окупації Бучі росіяни також встигли пошкодити понад 1 тисячу житлових об'єктів, включно з приватними будинками та багатоповерхівками. Рівень руйнування внаслідок влучення ворожих снарядів у всіх різний.

За словами Федорука, панельні будинки, в які поцілили снаряди, оглянули фахівці провідного київського інституту. Говорити про те, що вони підлягають відновленню, поки що зарано.