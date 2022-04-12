У Бучі знайшли тіла 403 вбитих росіянами мирних мешканців

У Бучі Київської області знайшли 403 тіла мирних мешканців, убитих російськими військами за час окупації.

Про це 12 квітня повідомивміський голова Бучі Анатолій Федорчук.

"Маємо 403 тіла, які по-звірячому закатовані, вбиті. Сьогодні о 10-й розпочали відкриття другої могили масового поховання – 56 тіл, плюс 4 приватні (могили). Наші сапери працюють по лісосмугах, лісах. Сподіваємось, хто зник безвісти живі, але скоріш за все тіла знайдемо між населеними пунктами. Жителі бачили, як їх вивозили в ці місця", – цитує Федорчука "Суспільне".