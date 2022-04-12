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Подоляк про проблеми захисників Маріуполя: Влада має більше інформації, ніж відомо в соцмережах

"Ми не можемо комунікувати наші плани та дії публічно, щоб не інформувати ворога. Просимо поставитися до цього з розумінням".

Подоляк про проблеми захисників Маріуполя: Влада має більше інформації, ніж відомо в соцмережах
Фото: ОПУ

Військово-політичне керівництво України в курсі проблеми із боєприпасами у захисників Маріуполя і відстежує ситуацію в режимі реального часу та має більше інформації, ніж відомо в соціальних мережах.

Про це повідомив у своєму Twitter радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк.

"Президент і керівництво Збройних Сил роблять усе можливе (та неможливе), щоб знайти рішення й допомогти нашим воїнам. Але ми не можемо комунікувати наші плани та дії публічно, щоб не інформувати ворога. Просимо поставитися до цього з розумінням", - наголосив Подоляк.

Він зазначив - "якщо Кремль і ненавидить зараз щось більше за Україну, то це слово "Маріуполь".

"1,5 міс. наші захисники боронять місто від російської орди, чисельність якої більша в 10+ разів. Вони тримаються під бомбардуваннями та вгризаються в кожен метр міста. Вони змушують Україну платити надвисоку ціну", - написав радник глави ОПУ.

Нагадаємо, 10 квітня заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар (“Калина”) у своєму відеозверненні розповів, що попри заяви політиків про постійний зв’язок із захисниками міста, з ними не зв’язуються вже понад два тижні.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що для того, щоби Збройні сили могли  швидше звільняти від російських окупантів українські міста, зокрема - Маріуполь, необхідно більше зброї, літаків та бронетехніки.

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