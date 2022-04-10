Святослав Паламар розповів, що, попри заяви політиків про постійний зв’язок, з ними не зв’язуються вже понад два тижні.

Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар наголосив, що бійці полку ніколи не здадуть Маріуполь російським окупантам, але вони потребують уваги та допомоги.

У своєму відеозверненні він розповів, що, попри заяви політиків про постійний зв’язок із захисниками міста, з ними не зв’язуються вже понад два тижні.

"Багато, хто сьогодні говорить про оборону Маріуполя. Про те, що ми б'ємося з переважаючими силами противника, що ми стримуємо велику орду. Що ми не пускаємо росіян далі і тим самим затримуємо всю російську армію. Всі радіють, бо орда не йде далі. Але ви замислювалися, як тут перебувати? Про те, як битися в таких умовах? Що відчувають захисники Маріуполя?", - говорить Паламар.

"Це, коли тобі пишуть смс: "Як в тебе справи, друже?.." А ти 5 хвилин тому поклав у чорний мішок побратима, якого знав 7 років. Це, коли вчорашній взводник, якому 22 роки, командує батальйоном", - додав він.

Паламар також розповів про героїчні вчинки "азовців".

"Це коли відділення азовців штурмує роту елітного спецназу... Це, коли важкопоранений побратим тікає з госпіталю, бо пообіцяв своїм друзям допомогти боротися на передньому краю... Це, коли наші хірурги в нелюдських умовах проводять надскладні операції, ампутації. ...Коли маленька тендітна дівчинка біжить під "градами" та рятує життя людей... Це коли 19-річний хлопчинка скромно розповідає про те, як йому вдалося знищити 20 одиниць техніки", - розповів Паламар.

Він також наголосив, що містяни, яких охороняють "азовці" від російських окупантів, знаходяться у жахливому становищі.

"Коли дівчата роблять з того, що є, суп, якщо можна його так назвати, але він тобі в рот не лізе, тому що за пару кварталів помирає голодна дитина, а ти не можеш їй допомогти. Це коли поранений в бою офіцер кричить "Слава Україні!" і підриває себе на гранаті, щоб не здатися в полон... Це коли хлопцям сняться крики тих дітей, які згоріли живцем", - додав заступник командира полку "Азов".

При цьому Паламар пообіцяв не здавати місто і наголосив, що поки в Маріуполі знаходиться "Азов", Маріуполь буде залишатися українським.

Нагадаємо, раніше "Азов" показав відео з блокадного Маріуполя.

Російські війська зруйновали Маріуполь майже повністю. Ворог контролює частину міста, має чисельну перевагу, але українські захисники міцно тримають оборону. У місті тривають вуличні бої, до того ж його постійно обстрілюють з повітря. Майже 130 тисяч місцевих мешканців потребують евакуації, але Росія не дає дозвіл на гуманітарний коридор та не дає доставити гуманітарну допомогу.

Окупаційні війська влаштували в місті "зачистку" і вбивають мирних мешканців просто на вулицях. Усіх, хто любить Україну і не скорився окупантам, росіяни вважають "нацистами".

Після того, як докази масових убивств мирних мешканців у Бучі шокували весь світ, вище керівництво Росії наказало знищити всі докази злочинів своєї армії в Маріуполі. За оцінкою міськради, жертвами росіян могли стати десятки тисяч мирних мешканців. "Для замітання слідів" росіяни запустили в Маріуполі мобільні крематорії.