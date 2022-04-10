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Житомирський десант знищив два російські "орлани" з ПЗРК Starstreak. Відео

За два дні наші десантники на Харківщині вразили дві ворожі повітряні цілі. 

Житомирський десант знищив два російські "орлани" з ПЗРК Starstreak. Відео
Збитий "орлан-10"
Фото: Командування десантно-штурмових військ

В Харківській області підрозділ протиповітряної оборони житомирської 95 бригади знищив уже два російських безпілотники "Орлан-10".

Вогонь по ворожим обʼєктам вівся з британських ПЗРК Starstreak, повідомили на офіційній сторінці командування Десантно-штурмових військ ЗСУ в Facebook.

Перший такий БПЛА було збито вчора, другий – сьогодні. 

Нагадаємо, ПЗРК Starstreak може вражати повітряні цілі на висоті до 7 кілометрів. Вірогідність успішного ураження цілі Starstreak Mark II – близько 90%.

Британський переносний зенітно-ракетний комплекс призначений для ураження на малій висоті вертольотів і літаків противника. Starstreak вважають найшвидшою у світі ракетою класу "земля-повітря" малої дальності. 

ЗСУ отримали їх на озброєння наприкінці березня, а під час першого бойового їх застосування збили ворожий вертоліт. 

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