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Російські окупанти знову розігнали мирний мітинг у Херсоні

Кожен новий мітинг – це дуже великий ризик, але все одно люди виходять маже щодня.

Російські окупанти знову розігнали мирний мітинг у Херсоні
Фото: Суспільне

У Херсоні російські окупанти знову розігнали мирний мітинг. 

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

Він розповів, що мешканці міста зібралися біля ККЗ "Ювілейний" на мирний мітинг, присвячений пам'яті жертв російської агресії. Однак російські військові розігнали людей.

"Загроза насильства, терор, брехня, гуманітарна катастрофа. Це те, що вони принесли на Херсонщину. Багато людей залякані, багато хто на свій страх і ризик залишив область, дуже багато хто просто зник, і встановити, що з ними, сьогодні неможливо", - зазначив Соболевський.

"Кожен новий мітинг – це дуже великий ризик для кожного учасника, і все одно люди виходять. Попри все. Херсонщина – це Україна!" - додав він.

Нагадаємо, російська армія окупувала Херсон у перший день війни. Попри це, у місті практично щодня відбуваються мітинги. Жителі міста наголошують, що Херсон - це українське місто. Окупанти закидують мітингувальників світлошумовими гранатами та застосовують проти них сльозогінний газ, однак люди продовжують мирний спротив.

6 березня президент Володимир Зеленський присвоїв Херсону, а також Харкову, Чернігову, Маріуполю, Гостомелю і Волновасі почесне звання "Місто-герой".

Станом на 9 квітня з Херсона немає погодженого зеленого коридору для евакуації. Люди, які намагаються виїхати, роблять це на власний страх і ризик.

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