До мешканців Херсона, які сьогодні знову вийшли на мирний мітинг, росіяни застосували сльозогінний газ.
Про це повідомило Суспільне Херсон.
“Військові РФ застосували сльозогінний газ, щоб розігнати їх”, – йдеться в повідомленні.
Після того, як дим розвіявся, частина херсонців повернулася на площу.
У Херсоні вдруге окупанти розганяють проукраїнський мітинг pic.twitter.com/yNBPvreqZI— МОСТ ХЕРСОН (@most_ks_ua) March 22, 2022
Нагадаємо, вчора на мирному мітингу в Херсоні окупанти відкрили вогонь, є поранені.