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Мешканці Херсона знову вийшли на мирний мітинг, до них застосували сльозогінний газ

Військові РФ застосували сльозогінний газ, щоб розігнати людей.

Мешканці Херсона знову вийшли на мирний мітинг, до них застосували сльозогінний газ
Фото: most.ks.ua

До мешканців Херсона, які сьогодні знову вийшли на мирний мітинг, росіяни застосували сльозогінний газ.

Про це повідомило Суспільне Херсон.

“Військові РФ застосували сльозогінний газ, щоб розігнати їх”, – йдеться в повідомленні.

Після того, як дим розвіявся, частина херсонців повернулася на площу.

Нагадаємо, вчора на мирному мітингу в Херсоні окупанти відкрили вогонь, є поранені.

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