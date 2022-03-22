До мешканців Херсона, які сьогодні знову вийшли на мирний мітинг, росіяни застосували сльозогінний газ.

Про це повідомило Суспільне Херсон.

“Військові РФ застосували сльозогінний газ, щоб розігнати їх”, – йдеться в повідомленні.

Після того, як дим розвіявся, частина херсонців повернулася на площу.

У Херсоні вдруге окупанти розганяють проукраїнський мітинг pic.twitter.com/yNBPvreqZI — МОСТ ХЕРСОН (@most_ks_ua) March 22, 2022

Нагадаємо, вчора на мирному мітингу в Херсоні окупанти відкрили вогонь, є поранені.