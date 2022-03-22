"Хочете врятуватися – тікайте. Або здайтеся", – Резніков до мобілізованих мешканців ОРДЛО

"Ми, як і раніше, вважаємо вас громадянами України. Ми вважаємо вас за своїх".

Міністр оборони Олексій Резніков звернувся до мешканців тимчасово окупованих Росією окремих районів Донецької та Луганської областей. Він запевнив, що Україна й надалі вважає їх своїми громадянами і закликав не ставати співучасниками злочинів російських окупантів.

Резніков адресував звернення жителям Донецька, Луганська, Макіївки, Горлівки, Єнакієвого, Алчевська, Червоного Луча, Краснодону та інших міст українського Донбасу.

"Кремль розв'язав повномасштабну війну, прикриваючись словами, що "вас треба захистити". Ви краще за мене знаєте, чим насправді обернувся цей "захист". Не тільки для України загалом – а й для вас. Для ваших близьких та сусідів. Ви краще за мене знаєте, що за три тижні ескалації у ваших містах уже сотні вбитих. Звичайних людей. Яких забрали із заводів та шахт, вручили автомат та кинули під кулі", – зазначив глава Міноборони.

Він зазначив, що останніми днями українська армія все частіше бере у полон людей, яких російські окупанти насильно мобілізували та кинули у бій як гарматне м'ясо. Масштаби насильницької мобілізації збільшуються.

Резніков наголосив, що мобілізовані з ОРДЛО не входять до статистики втрат російської армії, бо для Москви вони лише видатковий матеріал. "Для них вас немає. Незабаром кількість убитих мешканців ОРДЛО піде на тисячі", – додав міністр.

Він зазначив, що окупанти вже стерли з лиця землі Волноваху та низку інших міст. "Московські орди «звільняють» регіон від шкіл, лікарень, доріг, підприємств. «Звільняють» Донецьку і Луганську області від дончан та луганчан. Їх цілком влаштує, якщо замість квітучого українського Донбасу залишиться нежива пустеля. А вас це влаштує?", – запитав Резніков.

Глава українського Міноборони впевнений, що Росія програє цю війну і впаде в хаос, і їй буде точно не до тих, хто живе на українському Донбасі.

"Ми, як і раніше, вважаємо вас громадянами України. Ми вважаємо вас за своїх. Якщо ви не вчиняли злочини – вам нічого не загрожує", – заявив Резніков.

Він закликав мешканців цих регіонів у будь-який спосіб ухилятися від насильницької мобілізації. Якщо забрали до російських військ, намагатися якнайшвидше перейти на бік української армії.

"Всі, хто вже склав зброю – у безпеці. Ми розберемося з усіма формальностями. Головне – уникнути непоправного і зберегти життя. Якщо ви вчинили злодіяння, але хочете врятуватися – тікайте. Або здайтеся. Тільки дуже швидко", – додав він.

За словами глави Міноборони, дійсне каяття буде враховано.

"Якщо ви здаєтеся з технікою чи допоможете взяти в полон російського офіцера, можете розраховувати на пом'якшення покарання. І це буде справедливий суд, а не судилище, до якого вас намагалися привчити за ці 8 років. Ті, хто вчинив злочини, після відбування покарання матимуть можливість повернутися до нормального життя. Нам будуть потрібні робочі руки для відновлення Донбасу після очищення його від окупантів. А ви самі потрібні своїм сім'ям, своїм близьким. Це ваш шанс", – наголосив Олексій Резніков.

Він закликав матерів, дружин, подруг тих, хто може потрапити в лапи російських загарбників, ховати своїх близьких. "Не вірте російській пропаганді, вона несе лише горе та смерть. Слухайте своє серце. Україна забезпечить мир та благополуччя всіх наших регіонів, які нині мучить війна. Разом ми зробимо це швидше", – пояснив він.

"Пам'ятайте, час іде. Після звірств Росії у Маріуполі, Харкові, Сумах, Чернігові наші воїни налаштовані випалити всіх інтервентів та їхніх посібників розпеченим залізом. Не опиніться серед них. Не помиліться", – закликав українців окупованого Донбасу міністр оборони України.