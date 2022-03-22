У київському метро затримали інформатора Росії, який назвався монахом столичного храму

У Києві поліцейські затримали прихильника “руского міра” за підозрою у розвідувально-диверсійній діяльності.
Про це повідомили в Національній поліції України.
Затриманий підтримував дії російської армії на території України, пропагував ідеї “руского міра” та співпрацював з ворогом, передаючи важливу інформацію.
41-річного зловмисника, який назвався монахом одного з храмів, затримали оперативники Департаменту карного розшуку Національної поліції України на станції метро.
У його помешканні вилучили речові докази, що свідчать про можливу причетність до розвідувально-диверсійної діяльності на території України та пособництво ворогу.
Крім того, в телефоні підозрюваного є листування з абонентами Росії із закликами до знищення українців, фотографії об’єктів критичної інфраструктури, аудіозаписи з інформацією про розташування блокпостів тощо.
Затриманого поліцейські передали працівникам СБУ для проведення подальших слідчих дій.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині затримано вісьмох підозрілих осіб, які можуть бути причетними до співпраці з Росією.
Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що за 25 днів війни зареєстровано 1271 злочин проти національної безпеки України.