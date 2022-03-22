За першу добу виплат 6500 грн єПідтримки гроші отримали майже пів мільйона українців

З часу запуску послуги надійшло майже 4 млн заявок.

Відучора розпочалися виплати 6500 грн єПідтримки, їх отримали майже 500 тисяч українців. Першими отримають кошти єПідтримки ті, хто у перший день подав заявку в Дії.

Про це вранці 22 березня повідомило Міністерство цифрової трансформації.

"Від запуску послуги ми вже отримали майже 4 млн заявок на єПідтримку. Програма розрахована на людей із населених пунктів, де ведуться активні бойові дії", – сказано в повідомленні.

У Мінцифри нагадали, що кошти можна витрачати без обмежень і навіть знімати в банкоматах або переказувати на інші картки.

"Зверніть увагу: сповіщення про зарахування коштів єПідтримки ви отримаєте від вашого банку. Воно не містить жодних посилань, а лише текстову інформацію. Якщо отримаєте SMS-повідомлення від сторонніх відправників із проханням перейти за посиланням для отримання єПідтримки – не відкривайте його. Це чергове інтернет-шахрайство", – попередили в українському міністерстві.

Нагадаємо, що в областях, де ведуться найактивніші бойові дії, українці зможуть отримати 6500 грн від держави за програмою "єПідтримка".

Раніше повідомляли, що нараховані за програмою "єПідтримка" кошти за вакцинацію тепер можна використати на будь-які товари і продукти.