Українці подали вже 700 тис. заяв на отримання 6500 грн державної допомоги

Міністерство цифрової трансформації України отримало від українців понад 700 тисяч заяв на виплату 6500 гривень державної підтримки через застосунок «Дія».
Про це у Facebook повідомив міністр Михайло Федоров.
"Зранку запустили послугу і вже прийняли більше ніж 700 000 заяв на єПідтримку. Грошова допомога становить 6 500 грн. Хто може її отримати? Наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ, і ФОП усіх груп», – написав Федоров.
За його словами, виплата спрямована на те, щоб підтримати населення в тих областях, де ведуться найактивніші бойові дії.
«Також це підтримає ФОПів, які не можуть забезпечувати себе через початок війни. Подавайтесь через застосунок «Дія». Кошти можна витратити на будь-що», – додав він.
Нагадаємо, що в областях, де ведуться найактивніші бойові дії, українці зможуть отримати 6500 грн від держави за програмою "єПідтримка". Кошти нараховуватимуть уже з 8 березня.
Раніше повідомляли, що нараховані за програмою "єПідтримка" кошти за вакцинацію тепер можна використати на будь-які товари і продукти.