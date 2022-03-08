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Українці подали вже 700 тис. заяв на отримання 6500 грн державної допомоги

Виплата спрямована на те, щоб підтримати населення в областях, де йдуть бої.

Українці подали вже 700 тис. заяв на отримання 6500 грн державної допомоги
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Фото: Олександр Ратушняк

Міністерство цифрової трансформації України отримало від українців понад 700 тисяч заяв на виплату 6500 гривень державної підтримки через застосунок «Дія».

Про це у Facebook повідомив міністр Михайло Федоров.

"Зранку запустили послугу і вже прийняли більше ніж 700 000 заяв на єПідтримку. Грошова допомога становить 6 500 грн. Хто може її отримати? Наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ, і ФОП усіх груп», – написав Федоров.

За його словами, виплата спрямована на те, щоб підтримати населення в тих областях, де ведуться найактивніші бойові дії.

«Також це підтримає ФОПів, які не можуть забезпечувати себе через початок війни. Подавайтесь через застосунок «Дія». Кошти можна витратити на будь-що», – додав він.

Нагадаємо, що в областях, де ведуться найактивніші бойові дії, українці зможуть отримати 6500 грн від держави за програмою "єПідтримка". Кошти нараховуватимуть уже з 8 березня.

Раніше повідомляли, що нараховані за програмою "єПідтримка" кошти за вакцинацію тепер можна використати на будь-які товари і продукти.

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