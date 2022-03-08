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Окупанти пропонували меру Терехову здати Харків

Мер на цю пропозицію не зреагував.

Окупанти пропонували меру Терехову здати Харків
Фото: Вікіпедія

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що йому надходила пропозиція від російських окупантів здати місто.

Про це Терехов розповів в ефірі національного телемарафону, повідомляє Status Quo.

"Мені надійшло таке саме повідомлення, як чиновникам обладміністрації. Я не реагую на це", - сказав Терехов.

Він додав, що комунальні служби працюють, Харків забезпечений водою, теплом – там, де це можливо, там, де будинки не розбиті та підлягають відновленню.

7 березня заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха повідомив, що російські окупанти пропонували йому почати переговори про передачу влади в області.

Нагадаємо, що в понеділок, 7 березня, внаслідок обстрілів Харкова Російською Федерацією загинули 10 мирних жителів.

Російський генерал, який віддавав накази бомбардувати Харків, виявився родом із Чугуєва Харківської області.

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