Фонд «Повернись живим» передав аеророзвідці безпілотник вартістю 18,6 млн

Фонд «Повернись живим» придбав для українських аеророзвідників Raybird 3 – безпілотний літак, здатний виконувати задачі оперативно-тактичного рівня.

«Ця «пташка» – найкраща у своєму класі, – йдеться в повідомленні фонду. – Raybird 3 може коригувати вогонь на відстані до 120 км. Відтак літак здатен допомагати, у тому числі, ракетному комплексу «Точка-У», чия боєголовка важить (!) майже 500 кг».

Безпілотник складається з наземного комплексу керування, спеціальної катапульти і самого літака. Raybird 3 оснащений камерою, яка може передавати Full HD відео у режимі реального часу в діапазоні 120 км.

«Raybird 3 здатен літати до 24 годин, підіймається на висоту максимум у 3500 м, розганяється до 140 км/год і прямо зараз допомагає артилеристам масово прибирати з нашої землі російську техніку та військових», – повідомляє «Повернись живим».

Також дві бригади Збройних сил, які діють на півдні, отримали від «Повернись живим» 40 тепловізорів, 40 ноутбуків, 37 рацій, 12 квадрокоптерів різних модифікацій, 20 зовнішніх акумуляторів і 44 спальні мішки.

На Донеччину від «Повернись живим» вирушили три додаткові тепловізори та квадрокоптер з камерою нічного бачення.

«Паралельно триває наша робота із забезпечення засобами розвідки та нічною оптикою територіальної оборони в західних областях, а також правоохоронців у цих регіонах. Це невелика, але потрібна допомога, яка іноді в рази підвищує ефективність їхньої роботи, – зазначають волонтери. – Усе це нібито невеличкі, точкові успіхи, але саме вони й наближають перемогу України у війні із загарбником. І таких успіхів буде дедалі більше, і вони ставатимуть дедалі масштабнішими, аж поки ми не повернемо наші землі та людей з-під російської окупації».

Переказати кошти на допомогу армії.

Фонду також можна переказати гроші з єПідтримки.