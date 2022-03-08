До українських військових потрапили списки російських окупантів, які нападають на Маріуполь Донецької області.
Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних сил України.
Українські військові мають тепер списки особового складу 102-го мотострілецького полку 150-ї мотострілецької дивізії Південного військового округу РФ, який приймав участь у боях за Маріуполь.
"Земля вам бетоном рашистські окупанти. Новочеркаськ Ростовської області готуйся приймати вантаж 200. Дякуємо бійцям полку Азов за вдале "Українське сафарі". Так тримати! Переможемо разом!" - заявили в управлінні.
Нагадаємо, що 8 березня російські війська зірвали евакуацію мирних мешканців з Маріуполя Донецької області. Ворог розпочав атаку саме в напрямку гуманітарного коридору.
Евакуація мала початися 5 березня. Ще тоді росіяни обіцяли відкрити гуманітарний коридор для мешканців Маріуполя, але не припинили обстрілів і авіабомбардувань.
6 березня евакуаційна колона не змогла виїхати з Маріуполя через обстріл росіян.