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ЗСУ оприлюднили списки російських окупантів, які напали на Маріуполь

Йдеться про списки особового складу 102-го мотострілецького полку 150-ї мотострілецької дивізії РФ.

ЗСУ оприлюднили списки російських окупантів, які напали на Маріуполь
Фото: скріншот відео

До українських військових потрапили списки російських окупантів, які нападають на Маріуполь Донецької області.

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних сил України.

Українські військові мають тепер списки особового складу 102-го мотострілецького полку 150-ї мотострілецької дивізії Південного військового округу РФ, який приймав участь у боях за Маріуполь. 

"Земля вам бетоном рашистські окупанти. Новочеркаськ Ростовської області готуйся приймати вантаж 200. Дякуємо бійцям полку Азов за вдале "Українське сафарі". Так тримати! Переможемо разом!" - заявили в управлінні.

Нагадаємо, що 8 березня російські війська зірвали евакуацію мирних мешканців з Маріуполя Донецької області. Ворог розпочав атаку саме в напрямку гуманітарного коридору. 

Евакуація мала початися 5 березня. Ще тоді росіяни обіцяли відкрити гуманітарний коридор для мешканців Маріуполя, але не припинили обстрілів і авіабомбардувань.

6 березня евакуаційна колона не змогла виїхати з Маріуполя через обстріл росіян.

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