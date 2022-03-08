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Окупанти перешкоджають евакуації з Бучанського району Київщини, - ОДА

Окупаційні сили Російської Федерації ведуть вогонь по житлових будинках.

Окупанти перешкоджають евакуації з Бучанського району Київщини, - ОДА
Фото: Макс Требухов

Окупаційні сили Російської Федерації перешкоджають проведенню евакуації з Бучанського району Київської області.

Про це заявив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.

"Загарбник перешкоджає проведенню евакуації населення. Протягом доби з Ірпеня вдалося вивезти тих, хто зміг самостійно дістатися до місця збору. Зараз у районі готуються до масштабної евакуації людей та доставки гуманітарної допомоги. Для цього потрібен режим тиші", - написав Кулеба.

Він поінформував, що вночі в Бучанському районі Київської області точилися бої.

"Бучанський район. Макарів, Ірпінь, Гостомель, уночі велися бої. Ворог розташував техніку вздовж Немішаївської громади, Михайлівської Рубежівки, Бучі", - додав очільник ОДА.

За його словами, окупаційні сили Російської Федерації ведуть вогонь по житлових будинках і цивільному населенню.

Нагадаємо, що міський голова Ірпеня Олександр Маркушин отримав повідомлення з погрозами його життю від окупантів. Ворог вимагав від нього здати місто.

Тим часом в Ірпені триває евакуація, з міста вивели понад 150 осіб. Людей евакуюють пішим ходом.

За даними ДСНС, найскладніша ситуація з роботою систем життєзабезпечення людей зараз складається в Бучанському районі Київської області.

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