Окупанти перешкоджають евакуації з Бучанського району Київщини, - ОДА

Окупаційні сили Російської Федерації перешкоджають проведенню евакуації з Бучанського району Київської області.
Про це заявив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.
"Загарбник перешкоджає проведенню евакуації населення. Протягом доби з Ірпеня вдалося вивезти тих, хто зміг самостійно дістатися до місця збору. Зараз у районі готуються до масштабної евакуації людей та доставки гуманітарної допомоги. Для цього потрібен режим тиші", - написав Кулеба.
Він поінформував, що вночі в Бучанському районі Київської області точилися бої.
"Бучанський район. Макарів, Ірпінь, Гостомель, уночі велися бої. Ворог розташував техніку вздовж Немішаївської громади, Михайлівської Рубежівки, Бучі", - додав очільник ОДА.
За його словами, окупаційні сили Російської Федерації ведуть вогонь по житлових будинках і цивільному населенню.
Нагадаємо, що міський голова Ірпеня Олександр Маркушин отримав повідомлення з погрозами його життю від окупантів. Ворог вимагав від нього здати місто.
Тим часом в Ірпені триває евакуація, з міста вивели понад 150 осіб. Людей евакуюють пішим ходом.
За даними ДСНС, найскладніша ситуація з роботою систем життєзабезпечення людей зараз складається в Бучанському районі Київської області.