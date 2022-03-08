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Син та онук Ротару: на Вінниччині затримали групу чоловіків, які тікали від мобілізації за кордон

Громадянина Молдови підозрюють в організації незаконного переправлення чоловіків.

Син та онук Ротару: на Вінниччині затримали групу чоловіків, які тікали від мобілізації за кордон
Фото: телерам канал Сергія Борзова/Вінницька ОДА

У Могилів-Подільському (Вінницька область) затримали іноземця, який незаконно переправляв осіб через державний кордон України.

Про це повідомив у Telegram голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

Громадянина Молдови підозрюють в організації незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України.

Правоохоронці доставили до відділу поліції більше десятка чоловіків, віком від 18 до 60 років, приїжджих з Дніпра, Києва, Харкова. За певну суму вони намагалися незаконно покинути територію України. 

Фото: телерам-канал Сергія Борзова/Вінницька ОДА

Фото: телерам канал Сергія Борзова/Вінницька ОДА

Серед затриманих чоловіків - син та онук співачки Софії Ротару, повідомляє Українська правда з посиланням на власні джерела.

Зазначимо, що у зв’язку з війною, яку розв’язала РФ, на території України ввели воєнний стан, згідно з яким усім військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонили перетинати державний кордон. Також пізніше Верховна Рада України затвердила указ президента про загальну мобілізацію. Указ було підписано 25 лютого.

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