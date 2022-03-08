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У Сватовому на Луганщині мешканці вийшли на мітинг проти окупантів, які перекрили центральну вулицю

Напередодні російські військові намагались захопити приміщення військкомату.

Зараз у місті Сватове на Луганщині триває мітинг на вулиці Державній – містяни вимагають від окупантів покинути межі міста. 

Відео мітингу оприлюднило Суспільне-Донбас.

Наразі кілька десятків бойовиків із військовою технікою та зброєю в руках перекрили центральну вулицю поблизу місцевого райвійськкомату. 

Перемовини тривають. 

“Напередодні окупанти близько 21:00 намагались захопити приміщення військкомату. Втім громада вчасно відреагувала на сигнал про напад окупантів - й вони покинули територію центру міста”, – йдеться в повідомленні.

Автор відео – Оксана Ракітіна.

Нагадаємо, глава обласної державної адміністрації Сергій Гайдай заявив, що окупанти перегруповуються з метою подальшого наступу на Сєвєродонецьк.

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