Зараз у місті Сватове на Луганщині триває мітинг на вулиці Державній – містяни вимагають від окупантів покинути межі міста.

Відео мітингу оприлюднило Суспільне-Донбас.

Наразі кілька десятків бойовиків із військовою технікою та зброєю в руках перекрили центральну вулицю поблизу місцевого райвійськкомату.

Перемовини тривають.

“Напередодні окупанти близько 21:00 намагались захопити приміщення військкомату. Втім громада вчасно відреагувала на сигнал про напад окупантів - й вони покинули територію центру міста”, – йдеться в повідомленні.

Автор відео – Оксана Ракітіна.

Нагадаємо, глава обласної державної адміністрації Сергій Гайдай заявив, що окупанти перегруповуються з метою подальшого наступу на Сєвєродонецьк.