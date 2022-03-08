Провина за смерть українців від авіаударів – на РФ, але відповідальність – на тих, хто може і не закриває небо, – президент

РФ втратила за 13 днів війни проти України більше авіації, ніж за останні 30 років. Але вона має ще достатньо машин для вбивства і ракет для терору.

Провина за кожну смерть кожного українця від авіаударів і в заблокованих окупантами містах, безумовно, лежить на Росії та її військових. На тих, хто віддає злочинні накази та свідомо знищує український народ.

Провина – на окупантах. Але відповідальність за це і на тих, хто може, але не ухвалює рішення про закриття неба над Україною від ворожої російської авіації і крилатих ракет. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у зверненні 8 березня.

"Відповідальність за це і на тих, хто вже 13 днів не може ухвалити десь там на заході очевидно необхідне рішення. На тих, хто досі не убезпечив українське небо від російських убивць. Хто не врятував наші міста від ударів, від цих бомб, ракет. Хоча може. Хто не допомагає зняти блокаду. Сотні і сотні тисяч людей у містах на грані між життям та смертю. Буквально, а не так, як звучить у коментарях політиків. Життєво необхідна бойова авіація. Життєво необхідна протиракетна оборона", – зазначив він.

Зеленський підкреслив, що окупанти знову бомбили Суми з неба. Мирне місто, яке ніколи не загрожувало Росії. Окупанти заблокували Маріуполь. Вони виснажують і катують це місто. Свідомо відключають там звʼязок, не дозволяють українській владі доставити туди їжу і воду.

"У Маріуполі,напевно, вперше з часів вторгнення нацистів від зневоднення померла дитина. Почуйте мене, шановні партнери – від зневоднення померла дитина. У 2022 році. Ми боремося вже 13-й день, знищуємо окупантів всюди, де можемо. Але є небо. Сотні крилатих ракет, сотні бойових літаків окупантів, сотні гвинтокрилів. Так, ми їх знищуємо. Росія за минулі 30 років не втратила стільки авіаційної техніки, скільки за ці 13 днів в Україні. Але в них ще достатньо машин для вбивства, ракет для терору, достатньо 500-кілограмових бомб, щоб скидати їх на нас. На звичайних людей. На Чернігів, Одесу і Харків. Полтаву і Житомир. На десятки і десятки міст, на мільйони мирних людей. 13 днів, коли ми чуємо тільки обіцянки, коли нам кажуть, що ось-ось буде допомога у небі, літаки, нам їх передадуть", – заявив президент.

Він додав, що в Маріуполя більше немає часу чекати. Окупанти хочуть, щоб наші люди вмирали.

Поки що США та НАТО виступають проти створення безпольотної зони в Україні, говорячи, що такий крок може призвести до "повномасштабної війни в Європі". Україна просить закрити небо з першого дня війни, адже мова не тільки про життя мирних українців, а й безпеку всієї Європи – російські війська гатять по атомних електростанціях.