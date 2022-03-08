Жодних ультиматумів ми приймати не будемо. За нами десятки мільйонів українців, – Офіс президента

Що жорсткіші ультиматуми лунають від Росії, то запекліший опір народу. То більше українці мобілізуються.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна не прийматиме жодних ультиматумів Росії. Бо вони лише пропагандистський міф, не підкріплений підтримкою росіян.

Про це в коментарі для преси повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він зазначив: позиція Зеленського в тому, що переговори, особливо коли за столом сидить країна, що явно вміє захищати свої інтереси, – це двостороння дорога. Пропозиція на пропозиції. І пропозиції мають бути адекватними. У свою чергу російська сторона, помилково оцінивши свій потенціал, зробила хибний вибір – висувати ультиматуми.

Президент України наголосив: що жорсткіші ультиматуми від них лунають, то запекліший опір народу. То більше українці мобілізуються.

"Очевидно, що ми жодних ультиматумів приймати не будемо, чого б вони не стосувалися. За нами реально десятки мільйонів українців. І навряд чи за будь-якими ультиматумами з Москви стоять десятки мільйонів росіян. Це лише пропагандистські міфи. Наша позиція проста: переговори мають бути реальними та адекватними. Це зробить їх предметними. А предметні переговори не сприймають ультимативну тональність", – зазначив Подоляк.

Тож що швидше російська сторона з цим погодиться, то менше втрат унаслідок війни зазнає насамперед сама Росія, додав він.