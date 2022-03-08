Жодних ультиматумів ми приймати не будемо. За нами десятки мільйонів українців, – Офіс президента

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна не прийматиме жодних ультиматумів Росії. Бо вони лише пропагандистський міф, не підкріплений підтримкою росіян.
Про це в коментарі для преси повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
Він зазначив: позиція Зеленського в тому, що переговори, особливо коли за столом сидить країна, що явно вміє захищати свої інтереси, – це двостороння дорога. Пропозиція на пропозиції. І пропозиції мають бути адекватними. У свою чергу російська сторона, помилково оцінивши свій потенціал, зробила хибний вибір – висувати ультиматуми.
Президент України наголосив: що жорсткіші ультиматуми від них лунають, то запекліший опір народу. То більше українці мобілізуються.
"Очевидно, що ми жодних ультиматумів приймати не будемо, чого б вони не стосувалися. За нами реально десятки мільйонів українців. І навряд чи за будь-якими ультиматумами з Москви стоять десятки мільйонів росіян. Це лише пропагандистські міфи. Наша позиція проста: переговори мають бути реальними та адекватними. Це зробить їх предметними. А предметні переговори не сприймають ультимативну тональність", – зазначив Подоляк.
Тож що швидше російська сторона з цим погодиться, то менше втрат унаслідок війни зазнає насамперед сама Росія, додав він.