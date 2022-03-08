На Чернігівському напрямку точаться бої, в оточенні ворог б'є по своїх підрозділах, - ОК "Північ"
На Чернігівському напрямку точаться бої, в оточенні ворог б'є по своїх підрозділах, - ОК "Північ"
Збройні сили України знищили шість танків та один БМП окупантів під Києвом, – Генштаб
Збройні сили України знищили шість танків та один БМП окупантів під Києвом, – Генштаб
​Близько 20 українців, які отримали паспорти РФ напередодні війни, намагалися виїхати до країн ЄС, – ДБР
​Близько 20 українців, які отримали паспорти РФ напередодні війни, намагалися виїхати до країн ЄС, – ДБР
У багатьох збитих над Україною російських льотчиків не розкривалися парашути, - ГУР
У багатьох збитих над Україною російських льотчиків не розкривалися парашути, - ГУР
​Російські окупанти обстріляли в Маріуполі пологовий і дитячу лікарню (оновлено)
​Російські окупанти обстріляли в Маріуполі пологовий і дитячу лікарню (оновлено)
У російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням, - СБУ
У російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням, - СБУ
У Харківській області ЗСУ перейшли в контрнаступ на позиції ворога, росіяни кинули озброєння і втекли в бік кордону
У Харківській області ЗСУ перейшли в контрнаступ на позиції ворога, росіяни кинули озброєння і втекли в бік кордону
Збитий російський літак упав на житловий будинок на столичних Осокорках
Збитий російський літак упав на житловий будинок на столичних Осокорках
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
ГоловнаПолітика

Жодних ультиматумів ми приймати не будемо. За нами десятки мільйонів українців, – Офіс президента

Що жорсткіші ультиматуми лунають від Росії, то запекліший опір народу. То більше українці мобілізуються. 

Жодних ультиматумів ми приймати не будемо. За нами десятки мільйонів українців, – Офіс президента
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна не прийматиме жодних ультиматумів Росії. Бо вони лише пропагандистський міф, не підкріплений підтримкою росіян. 

Про це в коментарі для преси повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він зазначив: позиція Зеленського в тому, що переговори, особливо коли за столом сидить країна, що явно вміє захищати свої інтереси, – це двостороння дорога. Пропозиція на пропозиції. І пропозиції мають бути адекватними. У свою чергу російська сторона, помилково оцінивши свій потенціал, зробила хибний вибір – висувати ультиматуми. 

Президент України наголосив: що жорсткіші ультиматуми від них лунають, то запекліший опір народу. То більше українці мобілізуються. 

"Очевидно, що ми жодних ультиматумів приймати не будемо, чого б вони не стосувалися. За нами реально десятки мільйонів українців. І навряд чи за будь-якими ультиматумами з Москви стоять десятки мільйонів росіян. Це лише пропагандистські міфи. Наша позиція проста: переговори мають бути реальними та адекватними. Це зробить їх предметними. А предметні переговори не сприймають ультимативну тональність", – зазначив Подоляк. 

Тож що швидше російська сторона з цим погодиться, то менше втрат унаслідок війни зазнає насамперед сама Росія, додав він. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також