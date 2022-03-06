Україна просить країни G7 виключити Росію та Білорусь із МВФ та організацій Світового банку

"Жодна дія так не суперечить зобов’язанню підтримувати стабільність і впорядковані економічні умови як війна".

Україна просить країни Групи семи започаткувати і реалізувати процедуру зупинення операцій МВФ і Групи Світового банку з Росією та Білоруссю та припинення їхнього членства в цих організаціях.

Про це заявив голова Кабінету Міністрів Денис Шмигаль.

"Щойно підписав офіційне звернення до США, Канади, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Японії щодо припинення членства Росії та Білорусі в Міжнародному валютному фонді та всіх організаціях Світового банку. Ці дві країни порушили свої зобов'язання та спрямували свою політику на війну", – повідомив Шмигаль.

Він зазначив, що в листі Україна наводить чіткі аргументи та посилається на численні статті Угоди з МВФ і статуту Міжнародного банку реконструкції та розвитку, які були знехтувані Росією та Білоруссю.

"Жодна дія так не суперечить зобов’язанню підтримувати стабільність і впорядковані економічні умови, як війна. Саме тому МВФ надає країнам-членам право забезпечити належну відповідь на ситуацію та захистити свій мандат", – наголосив український прем'єр.