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​У Кличка закликали волонтерів-фармацевтів долучитись до роботи Гуманітарного штабу

Необхідна допомога з партіями ліків, що прибувають у місто. 

​У Кличка закликали волонтерів-фармацевтів долучитись до роботи Гуманітарного штабу
Фото: Київська міська державна адміністрація - КМДА

У КМДА закликали киян долучитись до роботи Гуманітарного штабу. Зокрема, запрошують фармацевтів і тих, хто може допомагати на складах із продовольством.

«Волонтери-фармацевти працюватимуть із партіями медикаментів, які надходять до Києва», - сказано в заяві

У КМДА зазначили, щоб стати волонтером гуманітарного штабу, потрібно заповнити форму для волонтерів: https://cutt.ly/SAvnmOR

Нагадаємо, раніше мер столиці Віталій Кличко закликав власників приватних аптек відчинити свої торгові точки. 

«Міська влада також закликає мережі приватних аптек організувати роботу, аби кияни мали доступ до медикаментів. Для цього бізнесу також треба звернутися до гуманітарного штабу», - додали в КМДА. 

Там також додали мапу гуманітарних штабів столиці.

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