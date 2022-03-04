Кличко показав гуманітарний штаб і оборонні споруди Києва

ЗСУ, тероборона, поліція та інші силові структури готові захищати Київ. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко і показав оборонні споруди на околицях міста. Відео він оприлюднив на своїй сторінці.

«Київ укріплюється, щоб оборонятися в разі атаки ворога. Сьогодні проїхався деякими блокпостами, зведеними для оборони міста. Бійці Збройних сил, тероборона, поліція, інші силові структури готові і будуть захищати столицю - серце України», - сказав Кличко.

Він також відвідав логістичний центр Гуманітарного штабу Києва і прозвітував про його роботу.

«Відвідав один з великих хабів - логістичних центрів, які формує Гуманітарний штаб Києва. Тут створюють резерв продуктів харчування, одягу, речей першої необхідності, гуманітарної допомоги. Тобто все для забезпечення мешканців міста в умовах воєнного стану. І таких хабів ми створюємо кілька в столиці. Дякую за допомогу бізнесу, іноземним партнерам. Дякую волонтерам», - підсумував лідер «УДАРу».