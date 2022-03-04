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Наступні переговори з Росією можуть відбутися 5 або 6 березня, - Подоляк

Українська делегація готова їхати в будь-який час.

Наступні переговори з Росією можуть відбутися 5 або 6 березня, - Подоляк

Третій раунд переговорів з російською стороною може відбутися 5 або 6 березня. Про це під час спільного з лідером фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією брифінгу у Львівські ОДА заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк

"Третій етап (перемовин, - ред.) може бути завтра або післязавтра", - заявив Подоляк.

Радник керівника Офісу президента наголосив, що головною метою перемовин є припинення вогню.

"Заради того, щоб не вбивали наших людей, ми готові їхати в будь-який час і працювати далі", - підкреслив Подоляк.

Він також зазначив, що переговори проходять жорстко через жорсткі позиції сторін, але президент Володимир Зеленській не піде на поступки, які принижують боротьбу, яка ведеться за незалежність України.

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
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