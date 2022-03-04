Наступні переговори з Росією можуть відбутися 5 або 6 березня, - Подоляк

Третій раунд переговорів з російською стороною може відбутися 5 або 6 березня. Про це під час спільного з лідером фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією брифінгу у Львівські ОДА заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк

"Третій етап (перемовин, - ред.) може бути завтра або післязавтра", - заявив Подоляк.

Радник керівника Офісу президента наголосив, що головною метою перемовин є припинення вогню.

"Заради того, щоб не вбивали наших людей, ми готові їхати в будь-який час і працювати далі", - підкреслив Подоляк.

Він також зазначив, що переговори проходять жорстко через жорсткі позиції сторін, але президент Володимир Зеленській не піде на поступки, які принижують боротьбу, яка ведеться за незалежність України.