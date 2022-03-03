Зеленський до НАТО і ЄС: Якщо ви не будете захищати свої союзи від Росії - їх не стане

Під час розмови з представниками іноземних ЗМІ президент України наголосив, що Росія робила спроби тиску на країни Альянсу і не отримала відсічі.

Якщо НАТО, ЄС не будуть захищати свої країни-члени від російської агресії, то такі союзи приречені на зникнення.

Таку думку озвучив президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками світових ЗМІ в пресцентрі ОП у Києві.

"Якщо ви не покажете, що ви міцний союз - чи то НАТО, чи Європейський Союз - цінності, цілі все одно однакові. Це безпека, це економічні союзи, культурні тощо. І якщо ви не будете захищати свої союзи - їх не стане. Це зараз і відбувається", - зазначив Зеленський.

Він навів приклад міграційної кризи на кордоні з Білоруссю у 2021 році.

"Що це був за тиск? Це був тиск на країни Альянсу, коли була в Білорусі міграційна криза. Вони тиснули на кордони з Литвою, Польщею. Яка була відповідь країн Альянсу? Яка? Треба почекати", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що "потужність того чи іншого альянсу в тому, що немає допущення війни. Що ти настільки міцний, що ти можеш сісти за стіл перемовин, сказати ось такі пункти і по-іншому не може бути, тому що в усіх є рівні права".

Нагадаємо, ЄС звинувачував білоруську владу в тому, що вона свідомо приймає мігрантів з Близького Сходу та Африки до Мінська, а потім відправляє їх пішки до кордону з європейськими країнами.

Спершу мігрантів скерували в бік Литви, потім вони ринули на Польщу. Польська влада неодноразово фіксувала порушення свого кордону. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на екстреному засіданні польського парламенту заявив, що за міграційною кризою на кордоні Польщі та Білорусі стоїть Росія.