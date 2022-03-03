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Данілов: близько 6 тисяч російських військослужбовців загинули в Україні, ще близько 2 тисяч заблукали

"Це військові туристи", - сказав Данілов про росіян.

Данілов: близько 6 тисяч російських військослужбовців загинули в Україні, ще близько 2 тисяч заблукали
Фото: скріншот відео

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що станом на зараз Росія не має контакту приблизно з 8 тисячами своїх військовослужбовців. З них близько 6 тисяч загинули, 2 тисячі заблукали.

Про це Данілов повідомив у ефір інформаційного телемарафону.

"На сьогодні РФ не має контакту приблизно з 8 тисячами своїх військовослужбовців. Це не означає, що вони всі загинули. За нашими розрахунками, загинули приблизно 6 тисяч, інші ще десь бродять, тому що вони побігли від цієї війни. Переважна більшість із них не уявляли, що вони тут будуть отримувати", - зазначив Данілов.

Він додав, що російські військові вирішили, що в лютому в Україні є квіти. І зауважив, що переважна більшість російських військових, направлених в Україну, "не є агресивними".

"Вони не розуміють, куди вони потрапили. Їм обіцяли одне, вони побачили зовсім інше. Дуже багато техніки стає, тому що в них немає пального. Друга річ – вони не розуміють нашої місцевості. Тому що за вказівкою відповідних структур у нас зняті всі дорожні знаки. У них забрали мобільні телефони. Вони не знають у переважній більшості, де вони перебувають. І переважна більшість мають велике бажання потрапити до себе додому, закінчити все це", - зазначив він.

"Я не можу сказати, що це вівці. Це військові туристи, яких треба терміново направити до себе додому, поки наші патріоти, наша тероборона в цілях самозахисту не знищила їх на "груз 200", - додав Данілов.

Він також повідомив, що, за даними української розвідки, Росія має намір 4 березня оголосити воєнний стан:

"Я хочу подивитися, як будуть на це реагувати міста Москва, Санкт-Петербург, інші міста, де набагато більше інтелігенції, яка розуміє, що відбувається взагалі на території РФ". За його словами, у Путіна не вистачає гарматного м'яса. "Він може призивати дітей в армію й відправляти в Україну, щоб вони потрапляли в нашу м’ясорубку".

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