Росія завдала авіаційного удару по Києву (оновлено)
Росія завдала авіаційного удару по Києву (оновлено)
Українська делегація їде на переговори з Росією
Українська делегація їде на переговори з Росією
До України вже прибули і стали на бойові чергування нові "байрактари". Буде більше "стінгерів" і "джавелінів", – Резніков
До України вже прибули і стали на бойові чергування нові "байрактари". Буде більше "стінгерів" і "джавелінів", – Резніков
ППО знищила два російські винищувачі, ЗСУ втратили один МіГ-29
ППО знищила два російські винищувачі, ЗСУ втратили один МіГ-29
Російські війська підійшли до блокпоста Енергодара, сторони провели перемовини, – міський голова (оновлено)
Російські війська підійшли до блокпоста Енергодара, сторони провели перемовини, – міський голова (оновлено)
Під час обстрілу Житомира загинуло чотири особи, в тому числі дитина (оновлено)
Під час обстрілу Житомира загинуло чотири особи, в тому числі дитина (оновлено)
Кремль планує оголосити Януковича "президентом України" в екзилі, – ЗМІ
Кремль планує оголосити Януковича "президентом України" в екзилі, – ЗМІ
ЗСУ починають перехоплювати ініціативу на низці напрямків, ворог намагається уникати прямих сутичок
ЗСУ починають перехоплювати ініціативу на низці напрямків, ворог намагається уникати прямих сутичок
Священники УПЦ МП закликали Онуфрія вийти з РПЦ
Священники УПЦ МП закликали Онуфрія вийти з РПЦ
ГоловнаСуспільствоВійна

Суми: окупант ударив ракетами, 5 постраждалих - голова ОДА

Суми лишаються під контролем тероборони.

Суми: окупант ударив ракетами, 5 постраждалих - голова ОДА
Фото: Pravda Gerashchenko

Уранці 3 березня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Сумах. Про це повідомив голова ОДА Сумської області Дмитро Живицький. Наразі п'ятеро людей перебувають у лікарні. 

«Прокинулися сьогодні від потужного ракетного удару по території нашої 27 артилерійської бригади, військової кафедри СумДУ та кадетського корпусу. П'ятеро у лікарні», — написав Живицький у Telegram та опублікував фотографії руйнувань.

Водночас він наголосив, що Суми лишаються під контролем тероборони. Раніше радник голови МВС Антон Геращенко повідомляв, що у Сумах завдано авіаудару по артилерійському училищу - всіх курсантів було заздалегідь евакуйовано.

Олександр ДемченкоОлександр Демченко, редактор відділу "Світ"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також