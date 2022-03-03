Суми: окупант ударив ракетами, 5 постраждалих - голова ОДА

Уранці 3 березня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Сумах. Про це повідомив голова ОДА Сумської області Дмитро Живицький. Наразі п'ятеро людей перебувають у лікарні.

«Прокинулися сьогодні від потужного ракетного удару по території нашої 27 артилерійської бригади, військової кафедри СумДУ та кадетського корпусу. П'ятеро у лікарні», — написав Живицький у Telegram та опублікував фотографії руйнувань.

Водночас він наголосив, що Суми лишаються під контролем тероборони. Раніше радник голови МВС Антон Геращенко повідомляв, що у Сумах завдано авіаудару по артилерійському училищу - всіх курсантів було заздалегідь евакуйовано.