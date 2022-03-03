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Від 800 тисяч до 1 млн біженців залишили Україну, - Верховні комісари ООН

В ООН очікують до 4 млн біженців з України.

Від 800 тисяч до 1 млн біженців залишили Україну, - Верховні комісари ООН
Фото: EPA/UPG

За шість днів війни з Росією понад 835 тисяч людей залишили Україну. Про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на офіційну представницю Управління верховного комісара ООН у справах біженців Шабі Манту.

За словами президента Польщі Анджея Дуди, до країни прибули, за оцінками, близько 500 тисяч громадян України. Понад 100 тисяч українців перетнули кордони Угорщини, кількадесят тисяч вирушили до Молдови, Румунії та Словаччини, пише видання.

Громадяни України мають право на безвізовий вʼїзд до країн ЄС, тому їх пропускають через кордони безперешкодно. Місцева влада та неурядові організації допомагають знайти для них ночівлю, харчі, одяг. У ЄС звучать пропозиції про те, щоб усім українцям, які рятуються від війни, були надані права тих, хто звернувся за політичним притулком – навіть якщо формально вони не подаватимуть такого прохання.

Оновлення. Ще один комісар ООН у справах біженців Філіппо Ґранді заявив, що за тиждень Україну залишили мільйон її громадян.

28 лютого Філіппо Ґранді заявляв, що загальна кількість українських біженців може сягнути 4 мільйонів людей.

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
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