Від 800 тисяч до 1 млн біженців залишили Україну, - Верховні комісари ООН

В ООН очікують до 4 млн біженців з України.

За шість днів війни з Росією понад 835 тисяч людей залишили Україну. Про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на офіційну представницю Управління верховного комісара ООН у справах біженців Шабі Манту.

835,928 people have fled Ukraine over the past 6 days. — Shabia Mantoo (@Shabia_M) March 2, 2022

За словами президента Польщі Анджея Дуди, до країни прибули, за оцінками, близько 500 тисяч громадян України. Понад 100 тисяч українців перетнули кордони Угорщини, кількадесят тисяч вирушили до Молдови, Румунії та Словаччини, пише видання.

Громадяни України мають право на безвізовий вʼїзд до країн ЄС, тому їх пропускають через кордони безперешкодно. Місцева влада та неурядові організації допомагають знайти для них ночівлю, харчі, одяг. У ЄС звучать пропозиції про те, щоб усім українцям, які рятуються від війни, були надані права тих, хто звернувся за політичним притулком – навіть якщо формально вони не подаватимуть такого прохання.

Оновлення. Ще один комісар ООН у справах біженців Філіппо Ґранді заявив, що за тиждень Україну залишили мільйон її громадян.

In just seven days we have witnessed the exodus of one million refugees from Ukraine to neighbouring countries.



For many millions more, inside Ukraine, it’s time for guns to fall silent, so that life-saving humanitarian assistance can be provided. — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 2, 2022

28 лютого Філіппо Ґранді заявляв, що загальна кількість українських біженців може сягнути 4 мільйонів людей.