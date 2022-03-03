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В Ізюмі після бомбрадування загинули цивільні (оновлено)

Точна кількість загиблих наразі уточнюється. 

В Ізюмі після бомбрадування загинули цивільні (оновлено)

В Ізюмі на Харківщині в наслідок бомбардувань загинуло мінімум троє цивільних. Про це повідомляє  Суспільне.Харків. 

Володимир Мацокін, заступник мера Ізюма, повідомив Суспільному, що атака почалася близько о 23:59. Після цього снаряд у багатоповерхівку та приватний будинок. І

нформація про кількість жертв уточнюється. За попередніми даними, в приватному будинку знаходилися троє людей, вони загинули. 

Оновлення. За інформацією Володимира Мацокіна, в приватному будинку, куди прилетів снаряд, загинуло шестеро людей - четверо дорослих та двоє дітей.

Нагадаємо, що 1 березня в окупованому російськими військами Купʼянську люди вийшли на протест. 

Настя ІванцівНастя Іванців, кореспондентка відділу "Суспільство"
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