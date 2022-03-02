Сьогодні в порту Миколаєва російська ракета влучила в іноземне судно.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

В Адміністрації морських портів України уточнили, що постраждав теплохід "Banglar Samriddhi" під прапором Бангладешу, який стоїть на рейді порту "Ольвія".

Ракета влучила в надбудову, на судні сталася пожежа. Для порятунку екіпажу направлено два буксири.

Судно зайшло до миколаївського порту 23 лютого і стояло в очікуванні навантаження, без можливості виходу через обмеження ВМС РФ.

Нагадаємо, українська армія разом із бійцями Сил територіальної оборони дала відсіч російським загарбникам у Миколаєві та області. Голова ОДА Віталій Кім повідомив, що наразі комендантську годину в місті скасовано.