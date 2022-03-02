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​У порту Миколаєва російська ракета влучила в іноземне судно

Постраждав теплохід "Banglar Samriddhi" під прапором Бангладешу.

​У порту Миколаєва російська ракета влучила в іноземне судно
Російська ракета влучила в іноземне судно
Фото: скріншот відео

Сьогодні в порту Миколаєва російська ракета влучила в іноземне судно.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

В Адміністрації морських портів України уточнили, що постраждав теплохід "Banglar Samriddhi" під прапором Бангладешу, який стоїть на рейді порту "Ольвія".

Ракета влучила в надбудову, на судні сталася пожежа. Для порятунку екіпажу направлено два  буксири.

Судно зайшло до миколаївського порту 23 лютого і стояло в очікуванні навантаження, без можливості виходу через обмеження ВМС РФ.

Нагадаємо, українська армія разом із бійцями Сил територіальної оборони дала відсіч російським загарбникам у Миколаєві та області. Голова ОДА Віталій Кім повідомив, що наразі комендантську годину в місті скасовано.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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