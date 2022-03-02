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Мер Херсона заявив, що в міськраді були "озброєні відвідувачі", а в місті відбувається "політика"

Колихаєв оприлюднив "вимоги", яких треба дотримуватись, щоб над містом лишався український прапор. 

Мер Херсона заявив, що в міськраді були "озброєні відвідувачі", а в місті відбувається "політика"

Мер Херсона Ігор Колихаєв заявив про те, що в міській раді сьогодні були "озброєні відвідувачі". Він стверджує, що не вів з ними перемовини, і що з ним "ніхто ні про що не домовлявся". 

"Ми з командою – мирні люди", написав очільник міста, яке героїчно протистоїть окупантам. Колихаєв у дописі в Facebook також сказав, що місто має складнощі з похованням убитих, доставкою продуктів та ліків, вивезенням сміття та усуненням аварій.

Колихаєв каже, що прапор над Херсоном українській, але є "вимоги", які треба виконувати, щоб він таким залишився. Він каже, що "просто попросив не стріляти в людей", і що ЗСУ в Херсоні нібито немає. 

  • "У місто можна виїжджати тільки вдень.
  • Комендантська година з 20 по 6 зберігається суворо.
  • Виїжджають у місто тільки машини з продовольством, медикаментами та іншим.
  • Ми знову випустимо комунальний транспорт, щоб на роботу діставались співробітники хлібзаводу, магазинів, аптек.
  • Пішоходи ходять по одному, максимум по двоє. Військових не провокують. За першою ж вимогою зупиняються. Не конфліктують.
  • Автомобілі, яким за умовами можна перебувати в місті, їздять з мінімальною швидкістю, повинні бути готові в будь-який момент показати вміст перевезень", – написав він. 

Колихаєв каже, що поки нічого іншого запропонувати не може. 

"Все, що відбувається зараз у нашому місті – політика, яку я ненавиджу. Я прийшов оновити інфраструктуру, заводити в Херсон інвестиції, будувати будинки, дороги, парки і нове життя для міста. В результаті я шукаю спецпакети для вбитих, ставлю на вуха весь світ, просячи "зелений коридор", і думаю, як мені тепер відновлювати місто після танків і БТРів", – заявив він. 

Нагадаємо, в Херсон вночі увійшли російські окупанти, вони захопили річковий порт і залізничний вокзал. Місцеві кажуть, що вороги поки не намагались захопити владу, але атакували їхні магазини. Колихаєв заявляє, що місто перебуває на межі гуманітарної катастрофи і просить зробити зелений коридор, щоб вивезти поранених і завезти харчі містянам. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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