Україна і США працюють над новими маршрутами постачання зброї та гуманітарної допомоги, – Мінінфраструктури

У зв'язку зі збільшенням постачання Україні летального озброєння, медичних засобів та гуманітарної допомоги із США пропрацьовуються нові маршрути через європейські країни.

Україна та США пропрацьовують нові маршрути постачання зброї та гуманітарної допомоги у зв'язку зі збільшенням постачання летального озброєння, медичних засобів та гуманітарної допомоги.

Про це повідомили в пресслужбі Мінінфраструктури після зустрічі міністра інфраструктури України Олександра Кубракова з міністром транспорту США Пітером Буттіджеджем.

Кубраков за підсумками перемовин зазначив, що за дуже короткий час вдалось домовитися із західними сусідами про максимальне спрощення процедур проходу вантажівок та потягів через кордони до України. Однак через небезпечні умови на деяких маршрутах наразі пропрацьовують нові.

Міністр також зауважив, що від керівництва Росії неодноразово лунали погрози щодо постачання технічної і гуманітарної допомоги.

“Враховуючи неадекватні дії країни агресора, постійне нехтування всіма міжнародними правилами та нормами, Україна наполягає на повному закритті неба над Україною. Наразі це стосується захисту не лише нашої країни, але і громадян країн-НАТО”, - наголосив міністр.

Кубраков та Буттіджедж під час перемовин обговорили низку інших системних заходів підтримки України в боротьбі з російським агресором. Це закриття повітряного простору для польотів російських літаків, блокування обслуговування у портах суден російських чи пов’язаних з ними компаній, а також сприяння США у виключенні Росії та її організацій з ключових міжнародних асоціацій.

Нагадаємо, 1 березня держсекретар США Ентоні Блінкен у розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою пообіцяв збільшити постачання зброї та кількість санкцій проти Росії.

Сьогодні, 2 березня, США закрили небо для російських літаків. Про це заявив президент Джо Байден під час свого звернення "Про становище країни".