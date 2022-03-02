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За добу повітряний простір України порушили близько 30 ворожих літаків, переважно з території Білорусі

Від 24 лютого Росія випустила по Україні більш ніж 180 ракет. 

Від початку цієї доби до 30 бойових ворожих літаків порушили повітряний простір України, переважно – з боку Білорусі. Вони бомбардували цивільне населення.

За час повномасштабної війни Росії проти України ворог випустив більше 180 ракет. Крім військових обʼєктів, значних втрат завдано цивільній інфраструктурі і житловим кварталам. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу України станом на 18 годину. 

Окупанти порушують норми Міжнародного гуманітарного права і вдаються до мародерства та убивств мирних людей, зокрема й дітей. Водночас моральний дух російського війська є вкрай низьким. 

"Продовжують мати місце факти здачі у полон груп російських солдатів та офіцерів, а також відмов продовжувати наступ", – зазначили в Генштабі.

На Волині підрозділи Збройних Сил України створили надійну систему оборони. Ведеться постійне спостереження за характером дій противника, який проводить демонстраційні дії вздовж кордону України.

На приморському напрямку українські захисники продовжують ведення оборонної операції, успішно стримуючи сили противника. Українські підрозділи знешкодили десант, що намагався висадитись в районі міста Миколаєва.

Крім того, сьогодні підрозділи Збройних Сил України звільнили Макарів Київської області та закріпились у місті.

"Визначені сили та засоби здійснюють оборону міста Києва, продовжують вести систематичні бойові дії та утримувати визначені райони. Ворог деморалізований та продовжує нести втрати в особовому складі та військовій техніці!" – підсумували в Генштабі. 

Нагадаємо, на сьомий день війни наші підрозділи перейшли в наступ на окремому напрямку. Одна з бригад навіть просунулася на околиці Горлівки.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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