EA Sports видаляють Росію з ігор серії FIFA та NHL через війну в Україні

EA Sports (підрозділ Electronic Arts, який розробляє та публікує спортивні відеоігри) видаляє росіян з ігор серії FIFA через війну в Україні.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

"Досить росіянам ховатися від реальності у відеоіграх, доки їхні війська вбивають українців", - йдеться в повідомленні.

Асоціація також повідомила, що, окрім футбольного симулятора, росіян видаляють також і з хокейного - NHL.

За даними джерел, EA вже надіслала листа про видалення Росії з ігор співробітникам контори. Варіантів розвитку може бути два – видалять або лише збірну Росії, або всі клуби, а також усіх футболістів з громадянством РФ, які грають у європейських клубах.

Нагадаємо, через війну в Україні ФІФА та УЄФА відсторонили збірну Росії з футболу від усіх турнірів. 25 лютого виконком УЄФА також проголосував за перенесення цього сезону фіналу Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга до Парижа.

Міжнародна федерація хокею із шайбою (IIHF) також засудила військову агресію проти України і відсторонила збірні Російської Федерації та Білорусі, яка підтримує російську армію та з території якої ведуться ракетні обстріли, від участі в матчах на невизначений термін.

28 лютого в мережі з'явилося офіційне звернення українських спортсменів до Міжнародного олімпійського та паралімпійського комітетів. У ньому атлети закликали МОК і МПК не допускати на міжнародні турніри спортсменів з Росії, а також Білорусі, яка сприяє РФ у повномасштабному вторгненні на територію України. МОК скликав ще одне засідання Виконавчого комітету, на якому розглянув поточну ситуацію з війною в Україні. І попри те, що тривалий час стояв на засадах невтручання спорту в політику, змінив свою позицію.