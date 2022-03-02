​Україна вимагає повної інфраструктурної ізоляції Росії, - Мінінфраструктури

Міністерство інфраструктури України направило офіційні листи до 11 найбільших організацій світу у сфері інфраструктури щодо блокування країни-окупанта.

Про це повідомляє на своїй сторінці Мінінфраструктури України.

«Йдеться про звернення до міжнародної спільноти вжити необхідних заходів із закриття для країни-агресора авіаційного простору, доступу до морських портів, а також виключення РФ зі складу міжнародних організацій. Серед адресантів — найбільші та найвпливовіша світові структури у сфері авіаційного, морського, залізничного транспорту, а також будівництва та туризму», — йдеться в повідомленні.

Звернення направлено до таких організацій:

Міжнародна асоціація мостів, тунелів і магістралей (IBTTA);

Міжнародна рада аеропортів (ACI);

Всесвітня туристична організація ООН (UNWTO);

Міжнародний союз залізниць (UIC);

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO);

Міністерство транспорту Великобританії;

Європейська економічна комісія ООН (UNECE);

Дунайська комісія;

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA);

Федеральне авіаційне управління США;

Міжнародний транспортний форум (ITF).

У Міністерстві нагадують, що «світ закриває повітряний простір для російських літаків, зокрема, це вже зробили ЄС, Канада, США, Канада, Фінляндія та інші. Великобританія та Канада закрила свої порти для суден Росії, а також пов’язаних з нею компаній. У портах Бельгії не опрацьовують вантажі для РФ, а Туреччина закрила протоки Босфор і Дарданелли для військових кораблів».

Також до блокування країни-агресора долучаються найбільші світові компанії.

«Зокрема, данська судноплавна компанія Maersk тимчасово зупиняє всі контейнерні перевезення в Росію та з неї. Логістичні компанії DHL і FedEx перестали постачати товари з та до РФ. Ці кроки вже стають потужним ударом по економіці окупанта», — підкреслили у відомстві.

Нагадаємо, Євросоюз відключає сім російських банків від системи SWIFT і забороняє громадянам і компаніям передавати Росії банкноти євро.

Голова Національного банку України Кирило Шевченко звернувся до МВФ і країн Групи семи з проханням обмежити участь представників Російської Федерації та Білорусі в діяльності цієї організації та можливість використання її інструментів.