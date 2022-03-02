На Харківщині гаряча лінія “102” тимчасово призупинила свою роботу

У Харківській області гаряча лінія “102” тимчасово призупинила свою роботу.
Про це повідомили в Національній поліції України.
“У зв’язку з проведенням окупаційними військами Російської Федерації артилерійських обстрілів і бомбардувань за допомогою авіації центральної частини міста Харків гаряча лінія «102» тимчасово призупиняє свою роботу”, – йдеться в повідомленні.
Натомість можна телефонувати:
- ХРУП № 1 (Київський): +380632154684
- ВП № 1 ХРУП № 1 (Основ’янський): (057)705-98-15, +380632031916
- ВП № 2 ХРУП № 1 (Слобідський): (057)737-23-46, +380635341856, +380961923702
- ВП № 3 ХРУП № 1 (м. Мерефа): (057) 748-73-50, +380990732499
- Відділення поліції № 1 ХРУП № 1 (Аеропорт): +380 (57) 775-55-00
- Відділення поліції № 2 ХРУП № 1 (м. Люботин): +380685509928, +380957949056
- Відділення поліції № 3 ХРУП № 1 (смт Нова Водолага): 05740 42002
- СПД №1 ХРУП № 1 (ст. Основа): (057) 729-20-15
- ХРУП № 2 (Московський): (057) 738-40-53, +380675393291
- ВП № 1 ХРУП № 2 (Індустріальний): (0572) 93-31-15, 93-50-64, +380956047088, +380979379117
- ВП № 2 ХРУП № 2 (Немишлянський): (0572) 93-50-40
- Відділення поліції № 1 ХРУП № 2 (Липці)
- ХРУП № 3 (Шевченківський): +380636318179
- ВП № 1 ХРУП № 3 (Новобаварський): (057) 370 21 25
- ВП № 2 ХРУП № 3 (Холодногірський): (057)712-50-22, +380686376157
- ВП № 3 ХРУП № 3 (м. Дергачі)
- Відділення поліції № 1 (Харків-Пасажирський): +380687165846
- Ізюмське районне управління поліції: 0574323040
- ВП № 1 Ізюмського РУП (м. Балаклія): (05749) 2-09-06, +380504168081
- Відділення поліції № 1 Ізюмського РУП (м. Барвінкове): +380689030126
- СПД № 1 Ізюмського РУП (смт Борова): +380669561227
- Чугуївське районне управління поліції: +380 (5746) 22013, 0 95 825 47 59
- ВП № 1 Чугуївського РУП (м. Вовчанськ)
- ВП № 2 Чугуївського РУП (м. Зміїв): (057) 4734993, +380503055233
- Куп’янський районний відділ поліції: (0574)25-55-35, +380997748301
- ВПД № 1 Куп’янського РВП (смт Шевченкове): (05742)5-10-84
- СПД № 2 Куп’янського РВП (смт Дворічна)
- Відділення поліції № 1 Куп’янського РВП (смт Великий Бурлук): 0575252591
- Красноградський районний відділ поліції: (057) 447-82-91
- СПД № 1 Красноградського РВП (смт Зачепилівка): 0576151291, +380933165843
- Відділення поліції № 1 Красноградського РВП (смт Сахновщина): (05762) 3-13-63
- СПД № 1 Красноградського РВП (смт Кегичівка): +380575531145
- Богодухівський районний відділ поліції: +380957046091
- СПД № 1 Богодухіського РВП (смт Коломак): 0576656197
- СПД № 2 Богодухіського РВП (смт Краснокутськ): +380986134354
- Відділення поліції № 1 Богодухіського РВП (м. Валки): 05753 51332
- Відділення поліції № 2 Богодухіського РВП (смт Золочів)
- Лозівський районний відділ поліції: 0574590064
- СПД № 1 Лозівського РВП (смт Близнюки): 0575452326
- Відділення поліції № 1 Лозівського РВП (м. Первомайський): (05748) 3-21-12, +380668340582
- Відділ поліції в метрополітені: +380688148690