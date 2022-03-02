На Харківщині гаряча лінія “102” тимчасово призупинила свою роботу

У Харківській області гаряча лінія “102” тимчасово призупинила свою роботу.

Про це повідомили в Національній поліції України.

“У зв’язку з проведенням окупаційними військами Російської Федерації артилерійських обстрілів і бомбардувань за допомогою авіації центральної частини міста Харків гаряча лінія «102» тимчасово призупиняє свою роботу”, – йдеться в повідомленні.

Натомість можна телефонувати: