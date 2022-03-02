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На Харківщині гаряча лінія “102” тимчасово призупинила свою роботу

Нацполіція повідомила про альтернативні номери.

На Харківщині гаряча лінія “102” тимчасово призупинила свою роботу
Фото: Новости Узбекистана

У Харківській області гаряча лінія “102” тимчасово призупинила свою роботу.

Про це повідомили в Національній поліції України.

“У зв’язку з проведенням окупаційними військами Російської Федерації артилерійських обстрілів і бомбардувань за допомогою авіації центральної частини міста Харків гаряча лінія «102» тимчасово призупиняє свою роботу”, – йдеться в повідомленні.

Натомість можна телефонувати:

  • ХРУП № 1 (Київський): +380632154684
  • ВП № 1 ХРУП № 1 (Основ’янський): (057)705-98-15, +380632031916
  • ВП № 2 ХРУП № 1 (Слобідський): (057)737-23-46, +380635341856, +380961923702
  • ВП № 3 ХРУП № 1 (м. Мерефа): (057) 748-73-50, +380990732499
  • Відділення поліції № 1 ХРУП № 1 (Аеропорт): +380 (57) 775-55-00
  • Відділення поліції № 2 ХРУП № 1 (м. Люботин): +380685509928, +380957949056
  • Відділення поліції № 3 ХРУП № 1 (смт Нова Водолага): 05740 42002
  • СПД №1 ХРУП № 1 (ст. Основа): (057) 729-20-15
  • ХРУП № 2 (Московський): (057) 738-40-53, +380675393291
  • ВП № 1 ХРУП № 2 (Індустріальний): (0572) 93-31-15, 93-50-64, +380956047088, +380979379117
  • ВП № 2 ХРУП № 2 (Немишлянський): (0572) 93-50-40
  • Відділення поліції № 1 ХРУП № 2 (Липці)
  • ХРУП № 3 (Шевченківський): +380636318179
  • ВП № 1 ХРУП № 3 (Новобаварський): (057) 370 21 25
  • ВП № 2 ХРУП № 3 (Холодногірський): (057)712-50-22, +380686376157
  • ВП № 3 ХРУП № 3 (м. Дергачі)
  • Відділення поліції № 1 (Харків-Пасажирський): +380687165846
  • Ізюмське районне управління поліції: 0574323040
  • ВП № 1 Ізюмського РУП (м. Балаклія): (05749) 2-09-06, +380504168081
  • Відділення поліції № 1 Ізюмського РУП (м. Барвінкове): +380689030126
  • СПД № 1 Ізюмського РУП (смт Борова): +380669561227
  • Чугуївське районне управління поліції: +380 (5746) 22013, 0 95 825 47 59
  • ВП № 1 Чугуївського РУП (м. Вовчанськ)
  • ВП № 2 Чугуївського РУП (м. Зміїв): (057) 4734993, +380503055233
  • Куп’янський районний відділ поліції: (0574)25-55-35, +380997748301
  • ВПД № 1 Куп’янського РВП (смт Шевченкове): (05742)5-10-84
  • СПД № 2 Куп’янського РВП (смт Дворічна) 
  • Відділення поліції № 1 Куп’янського РВП (смт Великий Бурлук): 0575252591 
  • Красноградський районний відділ поліції: (057) 447-82-91
  • СПД № 1 Красноградського РВП (смт Зачепилівка): 0576151291, +380933165843
  • Відділення поліції № 1 Красноградського РВП (смт Сахновщина): (05762) 3-13-63
  • СПД № 1 Красноградського РВП (смт Кегичівка): +380575531145 
  • Богодухівський районний відділ поліції: +380957046091 
  • СПД № 1 Богодухіського РВП (смт Коломак): 0576656197
  • СПД № 2 Богодухіського РВП (смт Краснокутськ): +380986134354 
  • Відділення поліції № 1 Богодухіського РВП (м. Валки): 05753 51332 
  • Відділення поліції № 2 Богодухіського РВП (смт Золочів) 
  • Лозівський районний відділ поліції: 0574590064 
  • СПД № 1 Лозівського РВП (смт Близнюки): 0575452326 
  • Відділення поліції № 1 Лозівського РВП (м. Первомайський): (05748) 3-21-12, +380668340582 
  • Відділ поліції в метрополітені: +380688148690
Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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