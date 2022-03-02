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ППО знищила два російські винищувачі, ЗСУ втратили один МіГ-29

Нашого пілота шукають.

ППО знищила два російські винищувачі, ЗСУ втратили один МіГ-29
архівне фото
Фото: Макс Требухов

У результаті запеклого повітряного бою на Київщині в ніч з 1-го на 2 березня між парою винищувачів МіГ-29 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗС України та парою російських Су-35С останні були знищені ракетами «повітря-повітря» із МіГ-29. Також по окупантах відпрацювали зенітні керовані ракети комплексу С-300 місцевої зенітної ракетної бригади повітряного командування «Центр». Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Унаслідок бою Повітряні сили втратили один МіГ-29. Пілота шукають.

"Поки що ворог переважає в кількості та якості авіатехніки й озброєння, але не майстерності. Повітряні сили роблять усе можливе, аби очистити українське небо від ворожої присутності", - зазначили в Генштабі.

Також там заявили, що окупанти кинули колону своєї техніки у смузі відповідальності однієї з українських бригад, тож послужить нашим воїнам.

Нагадаємо, орієнтовні втрати противника в авіації складають 30 літаків і 31 гелікоптер.

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
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