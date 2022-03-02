У Лисичанську влучили в телевежу.

Фото: ДСНС

Приблизно о 11:30 окупанти обстріляли Лисичанськ Луганської області, відбулося пряме влучення у пивний завод, загорівся магазин.

Про це повідомили у ДСНС.

Згідно з інформацією радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, також удар здійснили по телевежі.

Після обстрілу почали надходити повідомлення про попадання снарядів у м. Сєвєродонецьк, а саме:

на проспекті Центральному 61, кв. 51 – у дитячий садочок за попередньої інформацією з подальшим займанням, вибито скло з вікон;

на вул. Новікова 21 – перебито газопровід, вибито скло з вікон (направлено співробітників міськгазу);

вул. Гвардійській 16 – вибито скло з вікон;

вул. Науки 3 – вибито скло з вікон;

на вул. Новікова 13 – через перший поверх снаряд потрапив в підвал.

Окрім того, повідомили про пошкодження у місті котельні льодового палацу.

Також відомо, що у місті Попасна надзвичайники пішли в укриття у зв'язку з масованими обстрілами. Там зафіксовано пряме попадання в 3-х поверховий будинок с подальшим займанням другого поверху.

Інформація, щодо постраждалих та загиблих уточнюється.

Фото: ДСНС