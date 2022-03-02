Кім запропонував росіянам, які зараз бігають по селах і просять їжу, здавати військову техніку в обмін на харчі і квиток до Росії.

Українська армія разом із бійцями Сил територіальної оборони дала відсіч російським загарбникам у Миколаєві та області.

Голова ОДА Віталій Кім повідомив, що наразі комендантську годину в Миколаєві скасовано.

"Інтенсивність обстрілів спала. Періодично бувають прильоти. Наразі виходити з підвалу можна, пересуватися по місту можна", – повідомив він.

За словами Віталія Кіма, колона ворожої техніки пройшла повз Миколаїв, вона рухається в районі Нової Одеси.

Фото: Київ Оперативний

"59 бригада відпрацювала захист міста в районі Калинівки, 137-ма зачистила. Ворог відступив у бік Баштанки. Тероборона зачистила ворога в Калинівці, де заблукали два модні російські "тигри": їх відібрали і затримали чотирьох бійців російського батальйону спецпризначення РФ. Їх везуть на допит", – розповів голова ОДА.

Кім запропонував росіянам, які зараз бігають по селах і просять їжу, здавати військову техніку в обмін на харчі і квиток до Росії.

Раніше голова ОДА повідомляв, що в Миколаєві висадився російський десант і наказав стріляти на ураження. У місті запровадили комендантську годину і попросили людей не залишати укриття.