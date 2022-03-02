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1545: Кабмін перезавантажив "гарячу лінію" для збору запитів з гуманітарних питань

Урядова "гаряча лінія" працює цілодобово. Дзвінки по Україні – безкоштовні.

1545: Кабмін перезавантажив "гарячу лінію" для збору запитів з гуманітарних питань

Кабінет Міністрів перезавантажує «гарячу лінію» для оперативного збору запитів з гуманітарних питань.

За коротким номером 1545 українці можуть отримати інформацію про:

  • проблеми з водопостачанням, водовідведенням, опаленням
  • пошкодження інфраструктури: газогонів, залізниці, комунальної інфраструктури
  • евакуацію та повернення громадян, які були змушені виїхати за кордон через вторгнення РФ в Україну
  • потреби у продуктах харчування та товарах першої необхідності, питання продажу товарів за підвищеними цінами потреби у ліках
  • потреби у пальному
  • питання соціальних виплат, отримання пенсій
  • проблемні питання з головами громад та іншими представниками місцевого самоврядування.

Урядова гаряча лінія працює цілодобово. Дзвінки з території України з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл для заявників – безкоштовні. Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії» +38 044 284 19 15. Оплата – за тарифами відповідного оператора зв’язку.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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