Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
Цієї ночі росіяни намагалися захопити Херсон, - місцеві мешканці
Цієї ночі росіяни намагалися захопити Херсон, - місцеві мешканці
На Житомирщині захисники взяли в полон "вагнерівця", – Геращенко
На Житомирщині захисники взяли в полон "вагнерівця", – Геращенко
Медведєв пригрозив Франції справжньою війною у відповідь на економічну
Медведєв пригрозив Франції справжньою війною у відповідь на економічну
Під час обстрілу Житомира загинуло чотири особи, в тому числі дитина (оновлено)
Під час обстрілу Житомира загинуло чотири особи, в тому числі дитина (оновлено)
На Чернігівщину зайшли білоруські війська, всі виїзди з обласного центру заміновані
На Чернігівщину зайшли білоруські війська, всі виїзди з обласного центру заміновані
"Вони прийшли голодні і немиті", - мешканці Бердянська про російських окупантів
"Вони прийшли голодні і немиті", - мешканці Бердянська про російських окупантів
ЗСУ нанесли удар "Точкою-У" по летовищу Бердянська, де окупанти зосередили війська
ЗСУ нанесли удар "Точкою-У" по летовищу Бердянська, де окупанти зосередили війська
Демарш Лаврову: дипломати ЄС і країн-союзників покинули зал під час виступу глави МЗС РФ у Женеві
Демарш Лаврову: дипломати ЄС і країн-союзників покинули зал під час виступу глави МЗС РФ у Женеві
ГоловнаСуспільствоВійна

Яд Вашем: закликаємо міжнародне співтовариство до конкретних дій

В Ізраїлі відреагували на ракетний удар РФ по київській телевежі та Бабиному Яру.

Яд Вашем: закликаємо міжнародне співтовариство до конкретних дій
Фото: Суспільне

Ізраїльський національний меморіал Катастрофи та Героїзму Яд Вашем засудив напад Росії, який призвів до загибелі п'яти людей у Києві та нищення меморіалу Голокосту в Бабиному Яру.  

"Ми закликаємо міжнародне співтовариство вжити конкретних кроків для забезпечення безпеки цивільного населення, а також історичних місць, – йдеться в заяві меморіалу. – Ми рішуче засуджуємо смертельний напад росіян на околиці київського Бабиного Яру, меморіального місця жертв Голокосту. Коли ми дивимося фотографії з України, на яких видно, як невинні мирні жителі тікають із своїх домівок, і фотографії фатального нападу Росії на околиці меморіалу Голокосту в Бабиному Яру, ми, як інститут, хочемо висловити своє засудження".

Яд Вашем також закликав поважати безпеку цивільного населення.

"Ми залишаємося глибоко стурбованими жахливим насильством, якого зазнали мирні жителі в Україні", - йдеться у заяві ізраїльської установи, яка має на меті зберегти пам'ять про жертв Голокосту. 

Нагадаємо, учора внаслідок обстрілу Київської телевізійної вежі загинули 5 осіб, ще 5 постраждали.

Також зазнав руйнувань меморіальний комплекс "Бабин Яр". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також