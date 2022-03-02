Яд Вашем: закликаємо міжнародне співтовариство до конкретних дій

В Ізраїлі відреагували на ракетний удар РФ по київській телевежі та Бабиному Яру.

Ізраїльський національний меморіал Катастрофи та Героїзму Яд Вашем засудив напад Росії, який призвів до загибелі п'яти людей у Києві та нищення меморіалу Голокосту в Бабиному Яру.

"Ми закликаємо міжнародне співтовариство вжити конкретних кроків для забезпечення безпеки цивільного населення, а також історичних місць, – йдеться в заяві меморіалу. – Ми рішуче засуджуємо смертельний напад росіян на околиці київського Бабиного Яру, меморіального місця жертв Голокосту. Коли ми дивимося фотографії з України, на яких видно, як невинні мирні жителі тікають із своїх домівок, і фотографії фатального нападу Росії на околиці меморіалу Голокосту в Бабиному Яру, ми, як інститут, хочемо висловити своє засудження".

Яд Вашем також закликав поважати безпеку цивільного населення.

"Ми залишаємося глибоко стурбованими жахливим насильством, якого зазнали мирні жителі в Україні", - йдеться у заяві ізраїльської установи, яка має на меті зберегти пам'ять про жертв Голокосту.

Нагадаємо, учора внаслідок обстрілу Київської телевізійної вежі загинули 5 осіб, ще 5 постраждали.

Також зазнав руйнувань меморіальний комплекс "Бабин Яр".